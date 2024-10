Screen Time - Oktober 2024

HQ

Wir haben jetzt schon weit im Herbst und das bedeutet vor allem eines: Die gruselige Jahreszeit steht vor der Tür. Während wir in der Welt der Videospiele in diesem Jahr nicht so viel Horror-Fokus sehen, gibt es im Film- und TV-Bereich eine ganze Reihe von Projekten, die ihr Debüt geben und euch erschrecken sollen. Um also zu sehen, welche Serien und Filme Sie sich diesen Oktober ansehen sollten, lassen Sie uns in die neueste Folge von Screen Time eintauchen.

Aber bevor wir so weit kommen, ein sehr kurzer Haftungsausschluss: Wie üblich haben wir unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungsplan gestützt, also schaut unbedingt vor Ort nach genauen Listen und Daten.

Joker: Folie à Deux - 4. Oktober

Eine der am meisten erwarteten Fortsetzungen des 21. Jahrhunderts. Todd Phillips' Nachfolger des äußerst erfolgreichen Joker zeigt Joaquin Phoenix zurück als titelgebenden DC-Bösewicht und dieses Mal weiter in den Wahnsinn und Wahnsinn verfällt, und das alles an der Seite von Lee Quinzel von Lady Gaga, alias Harley Quinn. Konzipiert als Musical mit einer Vielzahl von Nummern und Darbietungen, wird sich diese Fortsetzung etwas von dem unterscheiden, was das Original zuerst auf den Tisch brachte.

Ein anderer Mann - 4. Oktober

Sebastian Stan spielt die Hauptrolle in diesem packenden und komplexen Drama, das das Leben eines Mannes erkundet, der sich einer umfassenden Gesichtsrekonstruktionsoperation unterzogen hat und von einem Schauspieler fasziniert wird, der in einer Bühnenproduktion über sein eigenes Leben mitspielt. Unter der Regie von Aaron Schimberg sind in A Different Man neben Stan auch Renate Reinsve und Adam Pearson zu sehen.

Tomb Raider: Die Legende von Lara Croft [Netflix] - 10. Oktober

Nach den Ereignissen der berühmten Action-Adventure-Trilogie macht die berühmte Heldin in dieser AnimeCrystal Dynamics -Adaption des Lebens von Lara Croft Jagd auf ein mächtiges chinesisches Artefakt, das von einem maskierten Mann aus dem Croft Manor gestohlen wurde. Mit Hayley Atwell als Stimme von Lara ist diese Serie der nächste Schritt in den kontinuierlichen Bemühungen von Netflix, viele geschichtsträchtige Videospielserien und -franchises zu adaptieren und neu zu interpretieren.

Transformers One - 11. Oktober

Wir haben oft Ausschnitte davon gesehen, wie Optimus Prime und Megatron zu Erzfeinden wurden, aber das animierte Transformers One ist eines der ersten Male, dass wir dies auf der großen Leinwand sehen werden. In dieser Prequel-Geschichte treten Chris Hemsworth, Scarlett Johansson und Brian Tyree Henry auf und leihen nur einer Handvoll der bekannten Roboterkrieger ihre Stimmen.

Salem's Lot - 11. Oktober

Vielleicht haben Sie das Buch gelesen oder sogar die Kinoadaption aus den 70er Jahren gesehen, aber wenn nicht, ist dies der perfekte und beste Ort, um die eindringliche Vampirgeschichte von Stephen King zu erleben. Salem's Lot folgt dem Autor Ben Mears, als er nach Hause nach Jerusalem's Lot zurückkehrt, nur um festzustellen, dass die Heimatstadt seiner Kindheit nun der Laich- und Futterplatz für einen nachtwandelnden Blutsauger ist.

Terrifier 3 - 11. Oktober

Es ist Halloween-Saison, also warum verkleidet sich Art the Clown als Weihnachtsmann? Das ist eine Frage, die ihr beantwortet sehen müsst, wenn Terrifier 3 diesen Monat in die Kinos kommt. David Howard Thornton kehrt in seine Rolle als schreckliches und gruseliges Zirkusmonster in diesem Dreiteiler von Damien Leone zurück, in dem Art allerlei Ärger verursacht und der festlichen Zeit an Heiligabend wirklich den Spaß nimmt.

Brothers [Prime Video] - 17. Oktober

Josh Brolin und Peter Dinklage spielen die Hauptrollen als Zwillingsbrüder in diesem kommenden Prime Video Film. Brothers zeigt die beiden, wie sie eingewickelt sind und sich auf einen gefährlichen Raubüberfall begeben, während sie von einem unerbittlichen Polizisten, gespielt von Brendan Fraser, gejagt werden. Mit Marisa Tomei und Glenn Close in den Hauptrollen wird Brothers eines der größten Comedy-Angebote im Oktober sein.

Der wilde Roboter - 18. Oktober

In diesem nächsten Animationsfilm dreht sich alles um einen einsamen Roboter, der auf einer unbewohnten Insel gefangen ist. Der Bot, bekannt als Roz, der von einer gewissen Lupita Nyong'o gesprochen wird, hat die Aufgabe, die brutale Umgebung und das Wetter der Insel zu überleben und entwickelt bald eine Affinität und einen Fürsorgekomplex für die verschiedenen Kreaturen und Tiere, die dieses unberührte Stück Land ihr Zuhause nennen.

Lächeln 2 - 18. Oktober

Wieder ein Horrorfilm für einen ohnehin schon furchterregenden Monat. Parker Finn ist zurück und führt die Regie bei der Fortsetzung des sehr beunruhigenden Smile. In diesem nächsten Teil der verrückten Franchise kämpft eine globale Pop-Sensation darum, immer unerklärlichere Ereignisse zu überleben, während sie gezwungen ist, sich den Schrecken ihrer Vergangenheit zu stellen. In Anbetracht des absolut beängstigenden Tons des ersten Films können wir wahrscheinlich damit rechnen, mit diesem Nachfolger erschreckend zu sein.

Like a Dragon: Yakuza [Prime Video] - 24. Oktober

Die zweite Videospiel-Adaption vom Oktober 2024 führt uns in das berühmte Yakuza -Franchise von Ryu Ga Gotoku Studio, für eine Live-Action-Adaption, die versucht, das Leben von Kazuma Kiryu zu erkunden, während er sich in den gefährlichen, von Kriminellen verseuchten Straßen Japans einen Namen macht. Während wir uns auf jede Menge Like a Dragon -artige Action freuen können, können wir auch erwarten, dass die charakteristische Verrücktheit und Unerwartetkeit ein Hauptelement in dieser Adaption sein wird.

Venom: Der letzte Tanz - 25. Oktober

Das letzte Kapitel in Tom Hardys Venom Trilogie. The Last Dance ist treffend benannt und zeigt Eddie Brock und seinen furchtlosen Symbionten, die sich zusammentun und versuchen, Attentatsversuche aus der Welt der Menschen und Symbionten zu überleben. Wenn man bedenkt, wie mittelmäßig die ersten beiden Filme aufgenommen wurden, wird Venom: The Last Dance eine Menge Arbeit vor sich haben, aber das bedeutet nicht, dass es nicht überraschen und die Trilogie mit einem Höhepunkt abschließen wird.

Don't Move [Netflix] - 25. Oktober

Ein letzter verrückter Streifen, um einen sehr schrecklichen Monat abzurunden. Netflix feiert die gruseligste Jahreszeit mit einem wirklich beunruhigenden und unangenehmen Film namens Don't Move. Dieser Film handelt von einer jungen Frau, gespielt von Kelsey Asbille, die 20 Minuten Zeit hat, einem Serienmörder zu entkommen, bevor ihr Körper durch ein lähmendes Gift, das in ihren Körper injiziert wurde, abschaltet. Unnötig zu erwähnen, dass dies sehr stressig zu werden scheint.

Da haben wir es also, eine gruselige Sammlung von Filmen für die gruseligste Zeit des Jahres. Um zu sehen, was der November Film- und TV-Fans zu bieten hat, sollten Sie in einem Monat für den nächsten Screen Time zurückkehren.