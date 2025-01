Screen Time - Januar 2025

HQ

Es ist ein neues Jahr und das bedeutet, dass es Zeit ist, in die Kinos zurückzukehren. Nach dem normalerweise geschäftigen Dezember, der nun vorbei ist, beginnt das Jahr 2025 mit einer Reihe wirklich vielversprechender und aufregender neuer Filme und Fernsehsendungen, die sowohl in die Kinos als auch auf Streaming-Plattformen kommen. Da es viel zu bewältigen gibt, tauchen wir in eine neue Folge von Screen Time ein.

Doch bevor es ans Eingemachte geht, noch einmal ein kurzer Haftungsausschluss. Wir haben uns bei unserer Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schau vor Ort nach genauen Informationen und Auflistungen.

Nosferatu - 1. Januar

Gibt es einen besseren Weg, das neue Jahr zu beginnen, als mit einem Blockbuster von Robert Eggers? Nosferatu erzählt die Geschichte des berüchtigten Vampirs, die ihrerseits auf dem klassischen Roman von Bram Stoker, Dracula, basiert. Mit Bill Skarsgård als Titelfigur und allerlei Hölle und Chaos für Lily-Rose Depps Ellen Hutter und Ehemann Nicholas Hoults Thomas Hutter verursacht, wird Regisseur Eggers in dieser Horrorgeschichte auch mit Willem Dafoe und Ralph Ineson von The Lighthouse bzw. The Witch und sogar The Northman unterstützt.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl [Netflix] - 3. Januar

Aardman kehrt in diesem brandneuen Abenteuer zu seiner beliebtesten und kultigsten Serie zurück, in dem der berüchtigte Meisterverbrecher Feathers McGraw ins Rampenlicht zurückkehrt und sich an dem Erfinder Wallace und seinem treuen Hundegefährten Gromit rächen will. Dieser Stop-Motion-Animationsfilm sorgt für zusätzliches Flair in Form des raffinierten Gartenzwergs Norbot und einer bunten Besetzung von Nordstaatlern, die in ihren eigenen charmanten Welten leben.

American Primeval [Netflix] - 9. Januar

Diese Netflix-Serie nimmt uns mit in die Anfänge des amerikanischen Westens und erzählt die Geschichte einer Familie, die gegen die Natur und gewalttätige andere Menschen ums Überleben kämpft. American Primeval fordert Taylor Kitschs Isaac auf, Kulte und manipulative Landbarone und sogar indigene Krieger abzuwehren, während er auf dem Weg Betty Gilpins Sara Rowell beschützt. Wenn Sie auf der Suche nach einer geerdeteren und düstereren Interpretation eines Westerns sind, sollten Sie sich diese Show nicht entgehen lassen.

Babygirl - 10. Januar

Nicole Kidman spielt die Hauptrolle in diesem erotischen Thriller, in dem sie eine mächtige CEO spielt, die ihre Karriere und Familie aufs Spiel setzt, als sie beginnt, sich in eine Affäre mit ihrer jungen Praktikantin zu verlieben und in eine Affäre zu schlüpfen.Babygirl In diesem Projekt, in dem auch Antonio Banderas und Sophie Wilde mitspielen, ist Harris Dickerson an der Seite von Kidman zu sehen, während Halina Reijn als Autorin und Regisseurin genannt wird.

Castlevania: Nocturne - Staffel 2 [Netflix] - 16. Januar

Während Netflix sich mit seiner nahezu endlosen Liste von Anime-Videospieladaptionen ein wenig gesättigt hat, bleibt eine der besten Optionen des Streamers die Castlevania-Serie und ihr Spin-off Nocturne. Nach der actiongeladenen ersten Staffel erscheint im Januar die zweite Runde von Episoden, in denen Richter, Annette, Edouard und Tera sich unvorstellbaren Widrigkeiten stellen müssen, um die Welt vor einer endlosen Nacht zu retten. Zum Glück haben sie dieses Mal Hilfe in Form des Halbvampirs und Sohnes von Dracula, Castlevania-Alumni und Ikone Alucard.

Ein völliges Unbekanntes - 17. Januar

Ende 2023 bewies Timothee Chalamet der Welt, dass Musicals Teil seiner Stärke sind, und das schon während seines Auftritts als Willy Wonka in dem entzückenden Wonka. Zu allem Überfluss versucht sichDune der Star selbst an der Darstellung von Bob Dylan in dem Biopic A Complete Unknown, einem Film, der erzählt, wie ein junger 19-jähriger Dylan allein und ohne viel auf seinem Namen in New York City ankam und schnell zu einem globalen musikalischen Superstar aufstieg.

Wieder in Aktion [Netflix] - 17. Januar

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Cameron Diaz beschlossen hat, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen und ihre hochkarätige Karriere als A-List-Schauspielerin hinter sich zu lassen, aber jetzt kehrt sie in dem passend benannten Netflix-Film Back in Action zurück. An der Seite von Any Given Sunday und Annie Co-Star Jamie Foxx verkörpert das Duo in Back in Action ehemalige CIA-Spione, die in ihr früheres Leben zurückgezogen werden, als ihre geheimen Identitäten aufgedeckt werden.

Hier - 17. Januar

Wenn es um Regisseur- und Schauspielerpaarungen geht, gibt es vielleicht nur wenige, die so synonym und langlebig sind wie Robert Zemeckis und Tom Hanks. Zwischen Forrest Gump, Cast Away, The Polar Express und sogar in letzter Zeit in Pinocchio haben die beiden unzählige Male zusammengearbeitet, etwas, das sich in diesem Monat nur noch erweitern wird, wenn Here sein Debüt feiert. Dieser Film ist eine Generationengeschichte, die verschiedenen Familien folgt und eine Geschichte erzählt, die alle vom selben Ort aus erzählt werden. Von den Dinosauriern bis hin zum modernen Wohnzimmer ist diese Geschichte eine, die wirklich darauf abzielt, den Test der Zeit zu überleben.

Wolf Man - 17. Januar

Gothic-Horror scheint bisher das Thema für 2025 zu sein, denn nach Nosferatu und vor Guillermo del Toros Frankenstein später im Jahr haben wir jetzt auch einen neuen Wolf Man Film, auf den wir uns freuen können. Dieser Film von Regisseur und Autor Leigh Whannell ist eine leicht neue Interpretation der ikonischen Geschichte, da er sich um eine Familie dreht, die in einem abgelegenen Bauernhaus gefangen ist, nachdem sie von einem unsichtbaren Tier angegriffen wurde, ein Angriff, bei dem sich der Vater bald in etwas Grässliches und Bestialisches verwandelt.

Severance - Staffel 2 [Apple TV+] - 17. Januar

Die vielleicht am meisten gefeierte Show, die auf der oft fantastischen und kuratierten Streaming-Plattform Apple TV+ debütiert, die von Ben Stiller produzierte und von Adam Scott angeführte Severance wird zum Auftakt des neuen Jahres zurückkehren, mit einer völlig neuen Staffel, in der Mark sich weiter entwirrt und versucht, einen Sinn in seinem Leben zu finden und wie es ungewöhnlich zwischen Arbeit und Zuhause aufgeteilt ist.

The Night Agent - Staffel 2 [Netflix] - 23. Januar

Als sie Anfang 2023 debütierte, dauerte es nicht lange, bis The Night Agent zu einer der größten Netflix-Serien aller Zeiten wurde, was zweifellos dazu führte, dass die Serie schnell grünes Licht für eine Rückkehr und auch eine dritte Staffel erhielt. Die zweite Episode wird in diesem Jahr debütieren, in der Gabriel Basso seine Rolle als FBI-Agent auf niedriger Ebene wieder aufnimmt, der die Aufgabe hat, eine Verschwörung zu knacken und diejenigen zu schützen, die sich nicht vor gut ausgebildeten und gefährlichen Kräften schützen können.

Der Brutalist - 24. Januar

Brady Corbets The Brutalist ist ein Drama, das sich um Adrien Brodys Architekten Laszlo Toth dreht und sein Leben aufzeichnet, als er aus dem Nachkriegseuropa flieht und versucht, sein Leben in den Vereinigten Staaten wieder aufzubauen. Dabei hilft ihm ein mysteriöser und wohlhabender Kunde, der Toth für einen Job anheuert, den er sich nie hätte vorstellen können.

Flugrisiko - 24. Januar

Mel Gibson kehrt für das nächste Werk auf den Regiestuhl zurück, mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle und an der Seite von Michelle Dockery. In diesem Film, der unter dem Namen Flight Risk bekannt ist, dreht sich alles um einen Air Marshal, der einen Flüchtling zu einem Prozess durch die Wildnis Alaskas begleitet, aber mit immensen Herausforderungen konfrontiert wird, als der Rest der Crew offenbart, dass sie nicht alle sind, die sie vorgeben zu sein.

Präsenz - 24. Januar

Steven Soderberghs nächstes Regiedebüt dreht sich um eine Familie, die von einem mysteriösen, übernatürlichen Wesen heimgesucht wird. In diesem Film, der unter dem Namen Presence bekannt ist, sind Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan und andere zu sehen und sehen, wie ihr idyllisches Leben in den Vororten schnell in Schrecken umschlägt, als sie feststellen, dass sie ihr Zuhause mit etwas viel Unheimlicherem und Seltsamerem teilen.

Spider-Man aus der Nachbarschaft [Disney+] - 29. Januar

Der nächste Versuch der Marvel Studios ' Marvel Animation Division gibt uns einen Einblick in eine neue Version des Netzschleuderers Spider-Man. Your Friendly Neighbourhood Spider-Man ist eine Zeichentrickserie, die sich mit Peter Parkers Schulzeit befasst und wie er sich schnell von einem einfachen Schüler zu einem Superhelden entwickelte, der in ganz New York City bekannt ist. Mit einer auffälligen Animationstechnik, die an Comics erinnert, ist dies das große Angebot von Disney+ für Januar.

Sie sind herzlich eingeladen [Prime Video] - 30. Januar

Die große Veröffentlichung von Prime Video im Januar kommt in Form einer Komödie namens You're Cordially Invited. In diesem Film spielen Reese Witherspoon und Will Ferrell die Hauptrollen, und das Paar spielt die Schwester einer zukünftigen Braut und den Vater eines anderen Bräutigams, als sie feststellen, dass ihre perfekt geplanten Hochzeiten in Wirklichkeit doppelt gebucht wurden. Unnötig zu erwähnen, dass Chaos folgt.

Samstagabend - 31. Januar

Sie sind wahrscheinlich sehr vertraut mit der Sketch-Comedy-Show, die bekanntlich immer mit dem charakteristischen Satz "Live from New York, it's Saturday Night!" beginnt. Egal, ob Sie ein Fan der langjährigen Comedy-Serie sind oder nicht, dieser Film wird versuchen, in seine ikonische Geschichte einzutauchen, indem er die turbulente und chaotische erste Show beschreibt, die Mitte der 1970er Jahre stattfand. Mit einer All-Star-Besetzung, die die Crew bildet, ist dieser Film keiner, den Sie verpassen sollten, wenn Sie sich für Komödien und historische Geschichten begeistern.

Und das war's. Januar 2025 ist in den Büchern. Kommen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir uns zuwenden und sehen, was der Februar 2025 für Film- und TV-Fans in den Kinos und auf Streaming-Plattformen bereithält.