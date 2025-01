Screen Time - Februar 2025

HQ

Es ist kaum zu glauben, aber wir haben bereits ein Zwölftel des Weges durch das Jahr 2025 hinter uns. Der Januar ist vorbei und wir richten unsere Aufmerksamkeit nun auf den Februar, einen Monat, in dem eine Reihe aufregender Projekte für den Kinobesucher und Streaming-Fan in Ihrem Leben geplant sind. Mit einem ganzen Haufen zu bewältigen, verschwenden wir keine Zeit mehr und beginnen direkt mit dieser neuesten Episode von Screen Time, die wir wie üblich auf einem UK-Veröffentlichungskalender basieren, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Daten und Listen suchen.

5. September - 6. Februar

Dieses Dokudrama führt uns zurück zu den Olympischen Spielen 1972 in München und folgt einer Crew amerikanischer Sportsender, die damit beauftragt werden, ihre Berichterstattung zu überarbeiten, um sich stattdessen auf eine Gruppe israelischer Sportler zu konzentrieren, die von Terroristen als Geiseln gehalten werden. Dieser Film widmet sich einer der unglaublichsten Geschichten der Sportwelt und zeigt, wie die Olympischen Spiele in diesem Jahr für mehr als nur rekordverdächtige sportliche Leistungen bekannt waren.

Invincible: Staffel 3 [Prime Video] - 6. Februar

Eine der besseren animierten Superheldenserien, die derzeit erhältlich ist, Invincible kehrt diesen Monat zu Prime Video zurück, um ihre dritte Staffel zu starten, in der Mark Grayson und seine Verbündeten erneut die Aufgabe haben werden, den Tag zu retten, die Erde weiterhin zu schützen und die Menschheit vor gefährlichen Schurken und kosmischen, außerirdischen Bedrohungen zu verteidigen.

Liebe tut weh - 7. Februar

Ke Huy Quans Ziel, Hollywood zu erobern, geht im Februar mit dem neuesten Action-Epos des berühmten Schauspielers weiter. In diesem Film, der als Love Hurts bekannt ist, kämpft Huy Quans Protagonist, der Immobilienmakler, gegen alle Widrigkeiten, nachdem sein ehemaliger Komplize wieder in sein Leben getreten ist und eine beunruhigende Botschaft überbringt. Mit Kriminellen und einer entfremdeten Familie auf den Fersen ist dies ein Film für die Action-Liebhaber da draußen.

Dog Man - 7. Februar

Während der Dezember 2024 ein großer Monat für junge Animationsfans war, ist es der Februar 2025 deutlich weniger. Aber es gibt ein paar Dinge an dieser Front, auf die man sich trotzdem freuen kann, darunter Dog Man, eine Adaption von Dav Pilkeys Buchreihe, in der ein halb Mensch, halb Hund Polizist die Unschuldigen verteidigt und die bösen Bestrebungen von Petey the Cat vereitelt.

The Witcher: Sirens of the Deep [Netflix] - 11. Februar

Während Liam Hemsworth bald Henry Cavills Rolle als Live-Action Geralt of Rivia übernehmen wird, wird die animierte Version des berühmtesten Witcher erneut von der Videospiel-Legende Doug Cockle gesprochen. Bekannt für seine Arbeit als Figur in den Titeln von CD Projekt Red, führt diese Geschichte den ruppigen Geralt in die düsteren Tiefen, um einen Krieg zwischen Land und Meer zu untergraben.

Cobra Kai: Staffel 6 - Teil 3 [Netflix] - 13. Februar

Nach sieben Jahren und sechs Staffeln geht Cobra Kai endlich zu Ende.The Karate Kid Der dritte und letzte Teil der letzten Staffel der Spin-off-Serie erscheint diesen Monat, und mit ihm sehen wir, wie sich der Miyagi-Do-Stamm seinen bisher rücksichtslosesten Herausforderungen stellt, während er bei der Sekai Taikai-Weltmeisterschaft gegeneinander antritt. Erwarten Sie in den letzten Episoden noch mehr alberne Teenager-Handlungsstränge und gut choreografierte Action.

Bridget Jones: Verrückt nach dem Jungen - 13. Februar

Wir verfolgen Renee Zellwegers berühmte Bridget Jones schon seit Jahren, und trotz mehrerer Leinwandfilme, die sie bereits auf dem Buckel hat, wird die Ikone diesen Februar wieder in allen möglichen albernen Umständen stecken bleiben und sich irgendwie sogar mit einer weiteren Dreiecksbeziehung auseinandersetzen müssen. Zusätzlich zu den neuen Charakteren wird dieser Teil auch einige beliebte Gesichter wie Hugh Grants Daniel zurückbringen.

Captain America: Brave New World - 14. Februar

Der erste Marvel Cinematic Universe Film des Jahres. Dieses Abenteuer wird das erste sein, das Anthony Mackie als neuer Captain America anführt, ein Held, der die Aufgabe hat, einen internationalen Vorfall zu verleumden, der sich bei der Amtseinführung von Thaddeus Ross, jetzt gespielt von Harrison Ford, ereignet hat. Dieser Film wird bekannte Gesichter zurückbringen und auch ein paar neue Stars vorstellen, wie Giancarlo Espositos tödlicher Sidewinder.

Der Weiße Lotus [Max/Sky] - 16. Februar

Es ist an der Zeit, eine Reise zurück zu einer der luxuriösesten Ferienresort-Ketten der Welt zu unternehmen, denn The White Lotus öffnet diesen Monat wieder seine Türen. Die dritte Staffel wird Hawaii und Italien hinter sich lassen und die Fans stattdessen nach Thailand entführen, um eine Geschichte voller Intrigen und widersprüchlicher und unvergesslicher Charaktere zu entdecken. Während die Handlung unter Verschluss gehalten wird, können wir uns nach den Erfahrungen der Vergangenheit wahrscheinlich darauf verlassen, dass sich in den nächsten Episoden irgendwo jemand in einem frühen Grab wiederfinden wird.

Gewinnen oder verlieren [Disney+] - 19. Februar

Pixar wird in diesem Monat etwas erforschen, was es noch nie zuvor getan hat, denn das berühmte Animationsstudio wird seine erste groß angelegte Serie anbieten. Diese Show mit dem Namen Win or Lose folgt einer Softball-Mannschaft der Mittelschule auf dem Weg zu ihrem Meisterschaftsspiel und erzählt eine Geschichte auf episodischer Basis aus der Perspektive jedes der Hauptcharaktere. Disney+ hat diesen Monat nicht viel zu bieten, aber es hat das.

Zero Day [Netflix] - 20. Februar

Robert De Niro wird diesen Monat ebenfalls sein Fernsehdebüt geben, indem er in der Netflix-Dramaserie Zero Day zu sehen ist. In dieser Serie spielt De Niro den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der die Aufgabe hat, Informationen über einen Cyberangriff aufzudecken und ihn letztendlich zu stoppen, der die Sicherheit des Landes und der Welt bedroht. Die Spannung wird hoch sein in dieser Show, in der sogar einige große Namen wie Jesse Plemons und Lizzy Caplan zu sehen sind.

Reacher: Staffel 3 [Prime Video] - 20. Februar

Alan Ritchsons überragender Held kehrt diesen Monat zurück, um in der dritten Staffel der Serie Prime Video mitzuspielen. Diese Reihe von Reacher -Episoden ist eine Adaption des Persuader -Romans, in dem der Titelheld undercover geht, um einen Informanten zu retten, der von einem ehemaligen Feind als Geisel gehalten wird. Auch wenn Reacher ein Berg von einem Mann sein mag, wird er dieses Mal auf einen neuen Charakter treffen, der ihn irgendwie klein aussehen lässt...

Der Affe - 21. Februar

Letztes Jahr hat uns Oz Perkins mit dem erstaunlichen Longlegs erschreckt und dieses Jahr hat er vor, Ähnliches zu tun, wenn auch mit einer ganz anderen Art von Geschichte. The Monkey ist eine Adaption von Stephen Kings berühmter Kurzgeschichte, in der zwei Brüder erneut mit einem Spielzeugaffen konfrontiert werden, der seine Existenz damit verbracht hat, die Menschen, die in ihr Leben treten, brutal zu ermorden und zu töten.

1923: Staffel 2 [Paramount+] - 23. Februar

InYellowstone der zweiten Staffel der Prequel-Serie kämpfen Harrison Fords Jacob Dutton und Helen Mirrens Cara Dutton gegen brutale Widrigkeiten, um ihr wertvolles Land zu schützen. Diesmal müssen die beiden einen wilden Winter überstehen, während ihr Sohn Spencer die lange Heimreise von Afrika auf sich nimmt, um im Kampf um den Schutz derYellowstone Ranch vor denen zu helfen, die ihren Anspruch auf sie geltend machen wollen. Wenn Ihnen die Hauptserie gefallen hat und Sie seit dem Abspann nach mehr gesucht haben, sollten Sie sich diese Serie nicht entgehen lassen.

Letzter Atemzug - 28. Februar

Dieses Drama basiert auf wahren Begebenheiten, eine Geschichte, die sich um den Tiefseetaucher Chris Lemons dreht, der nach einem mechanischen Defekt bei schlechtem Wetter auf dem Meeresboden mit begrenzter Luftzufuhr festsitzt. Last Breath berichtet über diesen Vorfall und wie Freunde und Team von Lemons ' zusammenkamen, um eine waghalsige Rettungsmission zu starten, um sein Leben gegen unermessliche Widrigkeiten zu retten.

Das war's für eine weitere Folge von Screen Time. Wir sind in ein paar Wochen wieder da, um zu sehen, was der März 2025 für Film- und TV-Fans auf der ganzen Welt bereithält.