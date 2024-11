Screen Time - Dezember 2024

HQ

Die Urlaubszeit ist endlich da. Nach einem arbeitsreichen Jahr 2024 machen wir uns bereit, einen Gang zurückzuschalten und die schönste Zeit des Jahres zu genießen. Für Kinogänger und TV-Fans gibt es in dieser Zeit viele aufregende Filme und Shows zu sehen, wobei das Hauptthema des Monats anscheinend großartige Animation ist. Mit vielem, worauf wir uns freuen können, tauchen wir in die letzte Episode von Screen Time für 2024 ein.

Bevor wir das tun, noch eine letzte kurze Erinnerung. Wir haben uns bei unserer Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schau vor Ort nach genauen Einträgen und Informationen.

Star Wars: Skeleton Crew [Disney+] - 3. Dezember

Star Wars hat ein ungewöhnliches Jahr hinter sich, nachdem The Acolyte angekommen ist und Kritik ausgesetzt war und Star Wars Outlaws in einem ähnlichen Boot saß. Das Sci-Fi-Franchise von Lucasfilm wird das Jahr mit einem letzten Projekt einläuten: Es handelt sich um ein Abenteuer rund um eine Reihe junger Stars, die versuchen, durch die Galaxie zu reisen und in ihre Heimat zurückzukehren, und das alles mit Hilfe eines mysteriösen ehemaligen Jedi, gespielt von Jude Law.

That Christmas [Netflix] - 4. Dezember

Richard Curtis ist dank des unsterblichen Love Actually zum Synonym für die Weihnachtszeit geworden, aber in diesem Jahr möchte der britische Filmemacher seiner festlichen Filmografie mit dem Animationsstreifen That Christmas etwas Tiefe verleihen. Dieser Film basiert auf Curtis' eigenem Kinderbuch und erkundet, was passiert, wenn ein Mega-Schneesturm die kleine Stadt Wellington-on-Sea heimsucht und alle Weihnachtspläne durcheinander bringt.

Kreaturenkommandos [Max] – 5. Dezember

Die Eröffnungsdarbietung für die von James Gunn geleitete DC Universe. Creature Commandos ist eine Zeichentrickserie mit einem übernatürlichen Suicide Squad -ähnlichen Aufbau. Darin wird eine Gruppe von Schurken gezwungen, eine unglaublich gefährliche Mission zu erfüllen, und das alles unter dem Befehl von Viola Davis' Amanda Waller. Mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Anya Chalotra, Alan Tudyk, David Harbour, Maria Bakalova, Indira Varma, Frank Grillo und mehr, werden DC-Fans diesen Film nicht verpassen wollen.

Black Doves [Netflix] - 5. Dezember

Eine der größten neuen Serien von Netflix im Dezember.Black Doves In der Hauptrolle spielt Kiera Knightley eine ehemalige Spionin und Spionageagentin, die nach dem Mord an ihrem heimlichen Liebhaber wieder ins Rampenlicht gerückt und ins Visier genommen wird. Dies führt dazu, dass Ben Whishaws Agent und ehemaliger Kollege von Knightleys Sam einschreitet und als Beschützer fungiert, während er herausfindet, wer sie tot sehen will.

Nightbitch - 6. Dezember

Amy Adams kehrt diesen Dezember auf die große Leinwand zurück, in einer Komödie über eine Hausfrau, deren Leben eine unerwartete Wendung nimmt, als sie beginnt, animalische Hemmungen zu spüren. Nightbitch ist vielleicht einer der wörtlichsten benannten Filme des Jahres, da der Film untersucht, wie sich Adams' Figur nachts in eine Hündin verwandelt und wie sich dieser Übergang tagsüber in ihr normales Leben einschleicht.

Geheimes Level [Prime Video] - 10. Dezember

Eine von mehreren Videospiel-Adaptionen in diesem Dezember. Prime Video 's Secret Level ist eine Anthologie-Serie, die sich um eine Sammlung verschiedener Gaming-IPs dreht. Zwischen Warhammer, God of War, Concord, Pac-Man, Dungeons & Dragons, Sifu, The Outer Worlds, Spelunky, Honor of Kings, Armored Core und mehr präsentiert diese Serie einzigartige Videospielgeschichten in einem kurzen Anthologieformat.

Dream Productions [Disney+] - 11. Dezember

Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Inside Out 2 als der größte Film des Jahres in die Geschichte eingehen wird, und das ist es, was die Ankunft von Disney+s Dream Productions umso aufregender macht. Diese animierte Spin-off-Serie dreht sich um Paula Persimmon und ihr Team von Tagträumern, die ihren Eindruck auf die Moderatorin Riley ausüben und die Emotionen, die ihr Gewissen steuern, durcheinander bringen.

Der Herr der Ringe: Der Krieg von Rohirrim - 13. Dezember

Eines der aufregendsten The Lord of the Rings Projekte, die wir seit Jahren gesehen haben. The War of the Rohirrim ist ein Film im Anime-Stil, der den berüchtigten Kampf zwischen dem Riders of Rohan und dem Dunlending-Lord untersucht, der Rache für seinen ermordeten Vater sucht. Dieser Film spielt fast 200 Jahre vor den Ereignissen der Haupttrilogie und zeigt eine hochkarätige Besetzung (und einige wiederkehrende Gesichter), darunter Brian Cox, Christopher Lee und Miranda Otto.

Kraven der Jäger - 13. Dezember

Wir werden nicht lügen, die Chancen stehen gegen diesen Film. Nach einer Reihe von wirklich enttäuschenden Sony Spider-Verse-Live-Action-Filmen, zu denen im Jahr 2024 Madame Web und Venom: The Last Dance gehören, wird Aaron Taylor-Johnson nun die Aufgabe haben, sich dem Trend zu widersetzen und ein Projekt abzuliefern, das in Kraven the Hunter überrascht und beeindruckt. Dieser Streifen dreht sich um den berühmten Bösewicht, der kürzlich in Marvel's Spider-Man 2 auftauchte, und erkundet, wie er sich von einem unschuldigen Kind zu einem skrupellosen Mörder entwickelt hat.

Queer - 13. Dezember

Erst Anfang des Jahres hat Regisseur Luca Guadagino den erstaunlichen Challengers vorgestellt, aber im Dezember wird der Filmemacher sein nächstes Projekt vorstellen. In diesem Film, bekannt als Queer, spielt Daniel Craig einen GI, der in Mexiko-Stadt lebt und sich in einen im Ausland lebenden College-Studenten verliebt, der von Drew Starkey gespielt wird. Nach seinem gefeierten Auftritt Anfang des Jahres werden die Erwartungen an dieses Drama hoch sein.

Carry-On [Netflix] - 13. Dezember

Es gibt keinen besseren Weg, die Urlaubszeit zu genießen, in der viele oft zu den Flughäfen strömen, um in den Urlaub zu fahren oder nach Hause zurückzukehren, als einen Thriller über einen TSA-Agenten zu genießen, der erpresst wird, ein gefährliches Paket durch die Sicherheitskontrolle zu lassen. Carry-On wird Taron Egerton als diese Person in einem Film spielen, der zweifellos mit viel Stress und nervenaufreibenden Momenten vollgestopft sein wird.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl - 18. Dezember

Ein wahrer Titan unter den Männern. Die großartigen Leute von Aardman feiern den zweiten Dezember in Folge mit einem brandneuen großen Film. Nach Chicken Run: Dawn of the Nugget im Jahr 2023 wird 2024 als das Jahr bekannt sein, in dem Feathers McGraw zurückkehrt, um Wallace & Gromit im erwarteten Vengeance Most Fowl zu verfolgen. Der Film, der zuerst in die britischen Kinos und beim britischen TV-Anbieter BBC kommt, wird im Januar weltweit in die Kinos kommen.

Mufasa: Der König der Löwen - 20. Dezember

Sie haben nicht danach gefragt, aber Disney hat es trotzdem geliefert. Nach dem rekordverdächtigen Kinostart von The Lion King hat der Produktionsriese beschlossen, in die Entstehungsgeschichte von Simbas Vater Mufasa einzutauchen, und zwar in einem Prequel, das die gleiche Live-Action-ähnliche Animationstechnik wie das Remake verwendet. Es gibt nicht nur viele neue Stars, die sich dieser Besetzung anschließen, aber es gibt auch einige wiederkehrende Gesichter, darunter Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen, Billy Eichner, John Kani und mehr.

Marvel's What If...?: Staffel 3 [Disney+] - 22. Dezember

Beim letzten Marvel Studios -Projekt für das Jahr 2024 wird die Animationsabteilung des Unternehmens noch einmal auf die Probe gestellt. Die Anthologieserie aus dem alternativen Universum wird im Dezember für ihre dritte und letzte Staffel auf Disney+ zurückkehren und die gesamte Staffel noch vor Jahresende debütieren. Ja, wenn Sie schon immer wissen wollten, wie The Watcher und Strange Supreme das Multiversum vor Ultron retten werden, können Sie ab dem 22. Dezember täglich neue Episoden sehen.

Better Man - 26. Dezember

Der Raum der musikalischen Biopics wird im Dezember erweitert, wenn die Geschichte von Robbie Williams' Leben in einem Kinoformat erzählt wird. Better Man ist jedoch ein ungewöhnliches Biopic, da der Popstar und ehemalige Take That -Mitglied durch einen CGI-Affen ersetzt wird, der sich an ein Leben als große globale Berühmtheit gewöhnen muss.

Sonic the Hedgehog 3 - 27. Dezember

Die zweite Videospiel-Adaption und das Letzte, was wir in dieser Episode von Screen Time hervorheben, führt uns zurück in die Live-Action-Welt von Sonic the Hedgehog. Der mit Spannung erwartete dritte Streifen der Reihe stellt die geliebte und berühmte Shadow the Hedgehog als nächsten Dorn im Auge von Sonic, Tails und Knuckles ' Seiten vor, wobei das Trio auch die Aufgabe hat, Dr. Eggman und einen weiteren Dr. Eggman...?

Damit ist ein weiteres Jahr Screen Time abgeschlossen. Kehren Sie unbedingt im Januar zurück, wenn wir uns ansehen, was der erste Monat des neuen Jahres den Film- und TV-Fans bringt.