Screams Neve Campbell wird sich der erfolgreichen Netflix-Serie von Keira Knightley und Ben Whishaw anschließen, Black Doves

HQ

Im Dezember letzten Jahres war eine der erfolgreichen Serien, die auf Netflix erschienen, das elegante Spionagedrama Black Doves. Kiera Knightley spielte die Hauptrolle als Undercover-Agentin, die mit einem führenden britischen Politiker verheiratet ist und nach der Ermordung ihres Geliebten auf den Straßen Londons in Gefahr geraten ist. Das führte dann dazu, dass Ben Whishaw als geschickter Beschützer ins Spiel kam, wobei die Geschichte aufdeckte, was passiert war, warum die Morde stattfanden und wie diese beiden Hauptstars eine Verbindung aus der Vergangenheit teilen.

Black Doves wurde über die Feiertage 2024 zu einer der Top-Serien auf Netflix, was dazu führte, dass der Streamer eine zweite Episodenrunde genehmigte. Wir wissen noch nicht, wann diese erscheinen werden, aber es ist Zeit, dass die Produktion beginnt, und neue Besetzungsmitglieder wurden angekündigt.

Es wird bekanntgegeben, dass Black Doves Ambika Mod, Babou Ceesay, Sam Riley, Sylvia Hoeks, Goran Kostic, Samuel Barnett und sogar Scream s Neve Campbell willkommen heißen wird, wenn sie für ihre zweite Episodenreihe zurückkehrt.

Was man von der zweiten Folge erwarten kann, gibt Netflix Tudum eine kleine Einsicht: "In Staffel 2 verrät Helen (Knightley) immer noch die Geheimnisse ihres Landes an die geheime Organisation, die sie dient, die Black Doves. Aber nach den Missgeschicken des letzten Weihnachtens und mit ihrem Ehemann Wallace (Andrew Buchan), der sich darauf vorbereitet, Premierministerin zu werden, geht sie auf einem gefährlicheren Weg als je zuvor."

Hast du letztes Jahr Black Doves gefangen?