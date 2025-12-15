Screamer Geschichte präsentiert im narrativen Trailer

HQ

Die Rennspiele von Milestone drehen sich oft um Authentizität und Lizenzen, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Stattdessen bietet ihr kommendes Screamer ein story-getriebenes Rennabenteuer mit Grafiken, die von Anime der späten 80er und frühen 90er inspiriert sind.

Hier wird Autorennen mit japanischem Rollenspiel in einer Geschichte über ein illegales Straßenrennturnier zwischen fünf rivalisierenden Teams (bestehend aus einem Führenden und zwei Mitgliedern) vermischt. Sie haben alle ihre eigenen Motive, was bedeutet, dass man dieselben Ereignisse aus mehreren Perspektiven sehen kann, und vielleicht sind die Dinge nicht immer so, wie man zuerst dachte.

Ein Story-Trailer wurde nun veröffentlicht, der mehr davon vor der Veröffentlichung am 26. März zeigt. Es wird auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X verfügbar sein.