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Die 1990er Jahre waren ein goldenes Zeitalter für Arcade-Rennspiele. Schau dir nur Ridge Racer, Daytona USA und Virtua Racing an, alles Arcade-Rennspiele, die in der ersten Hälfte der 1990er Jahre veröffentlicht wurden. Es war ein harter Markt, aber das hielt das kleine, neu gegründete italienische Studio Graffiti nicht davon ab, ihren Arcade-Racer Screamer für den PC zu veröffentlichen. Obwohl es eindeutig von Ridge Racer inspiriert war, war es dennoch ein eigenständiges Spiel und konnte problemlos auf eigenen Beinen stehen.

Im folgenden Jahr änderte Graffiti seinen Namen in Milestone, wie wir ihn heute kennen, und wenn man auf die Spiele zurückblickt, für die sie im Laufe der Zeit am bekanntesten geworden sind – Titel wie Ride, MotoGP und Superbike World Championship – vergisst man leicht, dass sie ihre Wurzeln tatsächlich im Arcade-Rennsport haben. Meiner Meinung nach ist Milestone am besten, wenn es um Arcade-Racer geht, und das haben sie mit Gravel von 2018 und zuletzt mit Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged von 2023 bewiesen. Jetzt ist Milestone zurück und belebt den Arcade-Racer wieder, der für sie alles ins Leben gerufen hat: Screamer.

Screamer ist etwas so Seltenes wie ein Arcade-Rennspiel mit einer Geschichte. Das Spiel spielt in naher Zukunft und die Kampagne heißt The Tournament, die sich um ein illegales Straßenrennen dreht, das vom mysteriösen Mr. A (Troy Baker) organisiert wird. An diesem Turnier nehmen fünf sehr unterschiedliche Teams teil; darunter sind Strike Force Romanda, eine Gruppe japanischer Popstars; Anaconda Corp., bestehend aus mysteriösen Figuren des gleichnamigen Waffenherstellers und Cybersicherheitsunternehmens; und Kagawa-Kai, ein Team aus Mitgliedern einer kriminellen Organisation. Übrigens darfst du während des Turniers als alle fünf Teams spielen.

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Die Geschichte wird durch eine Kombination aus wirklich beeindruckenden Anime-Sequenzen erzählt, die vom japanischen Animationsstudio Polygon Pictures geschaffen wurden – bekannt für verschiedene Anime- und Science-Fiction-Serien und -Filme – sowie einigen eher statischen und langweiligen Gesprächen, wie man sie aus klassischen JRPGs kennt, in denen Charaktere auf gegenüberliegenden Seiten des Bildschirms stehen und ein Textfeld dazwischen stehen. Leider dominiert Letzteres. Die Geschichte ist nicht besonders fesselnd; Es ist in eine lange Reihe von Kapiteln unterteilt und dient hauptsächlich als Vorwand, den Spieler in eine Reihe von schnellen Rennen verschiedener Art zu werfen, oft mit unterschiedlichen Zielen.

Die Kampagne ist ziemlich lang, und man verbringt viel Zeit damit, Dialoge zwischen den rivalisierenden Charakteren des Spiels zu hören. Obendrein kommt ein ziemlich ungleichmäßiger Schwierigkeitsgrad, der das Ganze deutlich in die Länge ziehen lässt. Screamer ist von Natur aus kein einfaches Spiel, und der Schwierigkeitsgrad ist leider etwas unausgewogen. Ich habe festgestellt, dass der Schwierigkeitsgrad plötzlich in regelmäßigen Abständen abfiel, nur um dann wieder steil zu steigen, was bedeutet, dass man von Zeit zu Zeit ziemlich steile Wände trifft. Ich fand mich dabei, ein Rennen mühelos zu gewinnen, nur damit das nächste bis zu 20 Versuche erforderte, danach war das nächste wieder mühelos gewonnen. Es ist ungleichmäßig, und das ist wirklich schade.

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Neben The Tournament bietet Screamer auch eine breite Palette anderer Spielmodi an. Es gibt Standard-Rennen, Team-Rennen, Zeitangriff, Checkpoint, Punkt-Herausforderung, Overdrive-Herausforderung und schließlich Mehrspielermodus, wo man in Mixtape (zufällige Spielmodi werden vor jedem Rennen vom Spiel ausgewählt), Ranglisten-Team-Rennen und lokalen Splitscreen für bis zu vier Spieler spielen kann. Es gibt also in Screamer sicherlich viele Spieloptionen, und alles spielt sich auf 32 Strecken ab, die sich über vier Gebiete erstrecken: die neonbeleuchtete Metropole Neo Rey, die glühende Sky Road-Wüste, das Naturschutzgebiet Forest #13 und ein viertes geheimes Gebiet, das erst später in der Kampagne enthüllt wird. Die Strecken sind eine gute Mischung aus kurvenreichen Straßen und langen Geraden, aber es ist etwas überraschend, dass sie keine versteckten Abkürzungen und Ähnliches enthalten, wie man sie sonst oft in diesen Arcade-Racern findet.

Wenn man das oben erwähnte Ungleichgewicht im Schwierigkeitsgrad außer Acht lässt, sind die Rennen selbst ziemlich interessant, da dies kein typischer Arcade-Racer ist. Zuerst benutzt du beide Joysticks deines Controllers, um die Autos zu steuern; die linke wird zum Drehen des Autos genutzt, die rechte zum Driften. Die Autos sind sehr schwer und können kaum lenken, aber zusammen mit der Fähigkeit zu driften sind sie ziemlich wendig. Es erfordert allerdings etwas Übung, mit beiden Sticks zu steuern, aber man bekommt den Dreh raus und es gibt eine Reihe von Assistenzmöglichkeiten, die man einschalten kann. Einige dieser Assistenzen sind jedoch so extrem, dass es schwierig wird, die Rennen zu gewinnen, aber zumindest stürzt man nicht. Auch hier geht es vor allem um das Gleichgewicht.

Screamer hat ziemlich viele Systeme, wenn man bedenkt, dass es ein Arcade-Rennspiel ist. Alle Autos sind mit einem "Echo-System" ausgestattet, das absolut entscheidend für den Erfolg in den Rennen ist. Erstens sind die Getriebe der Autos halbautomatisch, was bedeutet, dass man im richtigen Moment den Gang wechseln muss, und wenn nicht, macht das Auto es nach einer Weile von selbst, aber das kostet wertvolle Zeit auf der Strecke – Zeit, die man nicht hat. Wenn du es schaffst, im richtigen Moment den Gang zu wechseln, füllt sich eine Boost-Leiste, die auf zwei Arten aktiviert werden kann: entweder durch einen Standard-kurzen Boost oder, wenn du genau im richtigen Moment boostest, einen längeren und stärkeren Boost. Man kann es ein wenig mit "Active Reload" in Gears of War vergleichen, wo man im richtigen Moment nachladen muss, um schneller nachzuladen und einen kleinen Boost zu bekommen. Zusätzlich gibt es sowohl einen Schild als auch einen "Schlag"-Angriff, den du mit derselben Energie aus deinem Echo-System aktivieren kannst, wobei letzterer Gegner explodieren lässt, wenn du in sie hineinfährst, während der Schlag aktiv ist.

Du MUSST das Echo-System beherrschen, wenn du überhaupt eine Gewinnchance haben willst. Ich finde es ein bisschen schade, dass das System einem auf diese Weise im Grunde aufgezwungen wird, denn es gibt keinen Weg daran vorbei. Wenn du nicht boostest, gewinnst du nicht, und du kannst praktisch nur durch zeitgesteuerte Ausrüstungswechsel boosten. Es ist auch erwähnenswert, dass das Spiel unter starkem "Rubber Banding" leidet. Das bedeutet, dass es sich anfühlt, als gäbe es ein starkes Gummiband zwischen dir und deinen Gegnern, das verhindert, dass du wirklich weit an ihnen vorbeiziehst, da sie durch das Gummi zu dir zurückgezogen werden. Das bedeutet, dass man bei einem Fehler innerhalb weniger Sekunden vom ersten auf den sechsten Platz zurückfallen kann, und leider ist das Gummi längst nicht so stark, wenn die Gegner vor einem sind. Es ist auch typischerweise so, dass beim Boosten auch deine heranstürmenden Gegner boosten, und all diese leicht "billigen Tricks", die den Spieler an straffer Leine halten, können frustrierend sein. Man muss allerdings sagen, dass man sich damit durchkommen kann, vorne auszuziehen und an den Gegnern vorbeizuboosten, aber das Spiel tut alles, um einen an einer straffen Leine zu halten.

Nach jedem Rennen wirst du ständig mit kosmetischen Upgrades für deine Autos belohnt, von neuen Felgen, Türen, Motorhauben, Lichtern, Spoilern und vielem mehr, sodass es viele Möglichkeiten gibt, deine Autos nach Belieben zu pimpen. Lustigerweise gibt es keinerlei Performance-Upgrades, also wenn es dich nicht interessiert, wie ein Auto aussieht, ist dieser Teil des Spiels völlig irrelevant. Die Autos sind, genau wie in Ridge Racer, fiktiv, aber so gestaltet, dass man sie trotzdem erkennen kann, da sie ungefähr realen Autos ähneln, ohne sie tatsächlich zu sein.

Der visuelle Aspekt von Screamer ist ziemlich ausgefeilt; Es ist sehr optimistisch und alles läuft flüssig und flüssig. Das Spiel hat einen von Anime inspirierten Look, die Autos wirken etwas cartoonhaft, und alles ist voller bewegter Typografie und Ähnlichem. Das passt zwar zum sehr arcadeartigen Charakter des Spiels, ist aber nicht immer das schönste, und die Bildqualität kann manchmal leiden, wenn viel gleichzeitig auf dem Bildschirm passiert. Der Sound ist ziemlich gut, mit einem kraftvollen Soundtrack und einigen großartigen Leistungen der Synchronsprecher. Aus irgendeinem Grund sprechen die verschiedenen Charaktere alle unterschiedliche Sprachen – es gibt Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, etwas, das wie Niederländisch klingt – und andere Sprachen, die ich nicht identifizieren kann. Dennoch verstehen sie sich alle, und ich bin mir nicht ganz sicher, was Milestone hier im Sinn hatte, da es etwas albern wirkt.

Screamer ist ein seltsames Tier. Es ist etwas so Seltenes wie ein Arcade-Rennspiel (davon sieht man heute nicht mehr), kombiniert mit einer Geschichte, die fast zu viel Platz einnimmt, denn wie bereits erwähnt, verbringt man viel Zeit damit, Gespräche zwischen den rivalisierenden Spielcharakteren durchzuklicken. Das Gameplay ist vollgepackt mit Systemen, die man nicht ignorieren kann, wenn man eine Gewinnchance haben will, und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es könnte für manche funktionieren, aber ich hätte gerne die Möglichkeit, Boost zu nutzen, wenn ich Lust dazu habe, nicht weil ich muss.

Alles in allem war Screamer für mich eine leichte Enttäuschung. Das Schlimmste ist der manchmal stark schwankende Schwierigkeitsgrad, der mich zu Beginn des Spiels befürchten ließ, etwas verpasst zu haben, also habe ich verschiedene Assists ausprobiert, die das Gewinnen tatsächlich nicht leichter machten. Obendrein kommt das starke "Gummibanden", was bedeutet, dass schon der kleinste Fehler kurz vor dem Ziel teuer zu stehen kommen kann.

Ich habe das Gefühl, dass Screamer so viel mehr hätte sein können. Hätte Milestone die Handlung nur etwas abgeschwächt, versteckte Abkürzungen auf den Strecken hinzugefügt und die zahlreichen Systeme reduziert, um einfach einen guten alten Arcade-Racer zu schaffen, bei dem die reine Fahrfreude im Mittelpunkt steht, wäre es besser gewesen.

So wie es ist, ist es eine etwas eigenartige Mischung aus rasantem Arcade-Rennen, einem unausgewogenen Spiel, einer Geschichte, die zu viel Platz einnimmt, fast zu vielen Systemen und Steuerungen, die vom Spieler viel verlangen. Screamer ist kein schlechtes Spiel, aber es versucht, fast zu viel zu machen. Ich hätte mir gewünscht, dass es geradliniger gewesen wäre. Eher hätte Ridge Racer 2026 sein können.