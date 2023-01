News

Scream VI

Scream VI Trailer beginnt in New York zu stechen und zu schneiden Niemand kann dich in Ne schreien hören... Oh, warte ...

HQ Der Teaser , den wir letzten Monat erhielten, enthüllte, dass einige von Screams Überlebenden Woodsboro zurückgelassen haben, um in New York Sicherheit zu suchen. Es gibt jedoch ein Problem, da Ghostface auch weiß, wie man eine U-Bahn fährt und benutzt. Das ließ diejenigen von uns, die vergessen, unser Gehirn auszuschalten, wenn sie Filme wie diesen sehen, fragen, wie diese Art von extravaganten Morden an einem so großen Ort passieren können. Es stellt sich heraus, dass die Antwort lautet: Sie können es einfach. Paramount hat uns den ersten richtigen Trailer zu Scream VI gegeben und es zeigt, dass es Ghostface egal ist, wie öffentlich ihre Auftritte sind. Außerdem, wer braucht ein Messer, wenn Sie eine Schrotflinte haben? HQ