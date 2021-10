Scream und Donnie Darko übernehmen Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War zu Halloween

HQ

Activision will sich die Halloween-Saison natürlich ebenfalls nicht durch die Lappen gehen lassen und deshalb findet ihr in den aktuellen Live-Service-Shootern des Publishers im vertrauten Stil temporär verfügbare Spielmodi und neue Skins vor. Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone begrüßen diese Woche das "Haunting"-Event, das einige Bekannte aus der Filmwelt in den Krieg einführt: Ghostface von Scream und Frank den Hasen aus Donnie Darko. Den Killer mit dem langen Gesicht könnt ihr bereits jetzt für Premiumwährung im Gegenwert von 20 Euro kaufen, während der Hase erst am 24. Oktober erhältlich ist (vermutlichen zum gleichen Preis). Bis zum 2. November hält der Halloween-Spuk in Call of Duty an.

Der neue Spielmodus in Call of Duty: Warzone heißt "The Ghosts of Verdansk" und darin werden die überlebenden Spieler von den Geistern der Vergangenheit gejagt. Statt nach dem Tod im Gulag aufzuwachen, werdet ihr nach eurem Ableben zu einem ruhelosen Geist, der die verbleibenden Teilnehmer des Matches mit überragender Akrobatik und übernatürlichen Fähigkeiten attackiert. Wem es gelingt, auf diese Weise drei Spieler zu töten und ihre Seelen zu rauben, der darf als regulärer Operator zurückkehren und wieder zu den gängigen Fernkampfwaffen greifen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Feind mit einem speziellen Finishing-Move ins Jenseits zu befördern.

Die Geister können den Überlebenden nicht überallhin folgen, da es geweihte Bereiche gibt, die spektrale Wesen nicht betreten dürfen. Sicher sind die menschlichen Soldaten dort aber auch nur bedingt, weil sie sich natürlich vor anderen Soldaten in Acht nehmen müssen und außerdem können die Geister den Schutzwall mit Attacken zerbrechen... Dieser Modus führt übrigens eine Angstanzeige ein, die sich füllt, wenn ihr Schaden nehmt, campt, Leichen oder Geister seht und wenn eure Partner getötet werden. Ab einem gewissen Wert fang ihr an zu halluzinieren, doch was passiert, wenn sich die Leiste komplett füllt, wissen wir noch nicht.

HQ

In Call of Duty: Black Ops Cold War wird die Karte Nuketown auf beängstigende Art und Weise überarbeitet und in den kommenden Wochen stehen drei thematische Spiellisten für den Mehrspielermodus zur Verfügung.

Infiziert: Neun Spieler sind Operatoren, neun Mitspieler kontrollieren Zombies. Die Überlebenden müssen zusammenarbeiten, um nicht ebenfalls infiziert zu werden. Können sie sich lange genug verteidigen, haben sie gewonnen. Die Operatoren erhalten einen Geschwindigkeitsbonus, wenn sie die Untoten töten.

Requisitenjagd Halloween: Eine Abwandlung des bekannten Versteckspiels mit Schädeln, Kürbissen, schwarzen Katzen, Fledermäusen, Skeletten und dergleichen.

Scream-Deathmatch: Zwei Spieler werden zu Ghostface und hetzen wehrlosen Überlebenden hinterher. Alle anderen müssen sich verstecken, doch die Schreie der Killer verraten ihnen die aktuelle Position ihrer Opfer.

Darüber hinaus gibt es ein paar kleinere Updates am Zombies-Spielmodus und neue kostenpflichtige Gegenstände. Genauere Details findet ihr hier.