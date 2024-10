Scream 7 wird im Februar 2026 die Angst bringen

Wir haben in letzter Zeit viele verschiedene Berichte und Gerüchte darüber gehört, was die Zukunft für das Scream -Franchise bereithält, und jetzt haben wir endlich auch etwas Offizielles, worüber wir berichten können. Die Schauspielerin Neve Campbell und der Regisseur Kevin Williamson haben auf Instagram den Premierentermin für den siebten Film der Scream -Reihe bestätigt und darauf hingewiesen, dass ein Debüt Anfang 2026 angestrebt wird.

Der Film mit dem Namen Scream 7 soll am 27. Februar 2026 in die Kinos kommen. Da dies noch sehr früh in der Entwicklung des Films ist, haben wir nichts weiter hinzuzufügen, was die Handlung oder zusätzliche wiederkehrende Stars betrifft, aber was von Deadline bestätigt wurde, ist, dass Jenna Ortega aufgrund von Terminüberschneidungen mit Wednesday nicht zurückkehren wird, ebenso wenig wie Melissa Barrera aufgrund ihrer pro-palästinensischen Kommentare.

Da dieses Datum nun feststeht, werden wir wahrscheinlich immer mehr über den Film hören, der weniger als 18 Monate von seiner Veröffentlichung entfernt ist.