Der erste Scream-Film von 1996 erreichte schnell Kultstatus und veränderte etwas im Slasher-Genre. Die Horrorfilmlegende Wes Craven führte Regie bei den ersten vier Filmen der Reihe, verstarb jedoch 2015 und hinterließ ein beträchtliches Vermächtnis, das er übernehmen konnte. Das Reboot der Serie in Form des fünften Teils, passend Scream statt Scream 5 genannt, wurde 2022 veröffentlicht. Ich liebe Horror, war aber nie ein großer Fan der Filmreihe oder von Slasher-Filmen im Allgemeinen, da ich sie nie besonders spannend fand. Zu wenig Spannung, zu wenig Unbehagen und zu viel Abhängigkeit von billigen Jumpscares. Ich habe das Reboot, inszeniert von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, im Kino gesehen, wo es mich nicht besonders beeindruckt hat. Es lag zu viel Fokus auf Humor, der oft flach blieb. Dann wurde Scream VI, das im folgenden Jahr herauskam, vom selben Duo inszeniert, und ich mochte es viel mehr. Der Humor war besser ausbalanciert, einige der Wendungen waren wirklich vielversprechend, und es enthielt mehr Spannung als zuvor.

Jetzt ist es Zeit, dass Ghostface in Scream 7 zurückkehrt, und diesmal sitzt Kevin Williamson auf dem Regiestuhl – eine gute Wahl, wenn man bedenkt, dass Williamson alle vorherigen Filme mitgeschrieben hat. Alles beginnt mit einer Szene im Macher House, dem ikonischen Haus, in dem der Höhepunkt des ersten Films spielt, das inzwischen in ein Museum/Erlebniszentrum umgewandelt wurde, in dem man für ein Stab-Erlebnis übernachten kann. Jeder weiß, wie diese Einführung enden wird. Sidney Prescott hat sich in einer neuen Stadt ein neues Leben aufgebaut, wo sie mit dem Sheriff der Stadt verheiratet ist und ihr Verhältnis zu ihrer ältesten Tochter Tatum angespannt ist.

"Verdammte Mutterschaft", fasst Sidney die Situation nach einem Kampf zusammen. Natürlich dauert es nicht lange, bis Ghostface auftritt und die Jagd beginnt, wo wir wie gewohnt mit der gleichen Art von Charaktergalerie konfrontiert werden, mit Gesprächen über die "Regeln" aus den Stab-Filmen und Theorien darüber, wer – oder wer – die Mörder sind. Es ist schnell, stilvoll und stellenweise recht unterhaltsam, aber stark verwässert, da es keine wirklichen Überraschungen gibt. Scream fühlte sich schon lange wie die Art von Filmreihe an, die man mit "einen gesehen, alles gesehen" zusammenfassen kann, obwohl der sechste Teil versuchte, Neuland zu betreten, was ich etwas erfrischend fand, auch wenn die Meinungen über den Erfolg auseinandergehen.

Tricky, dieser Junge rührt sich nicht.

Wenn du ein großer Fan der Serie bist, gibt es sicherlich viel zu genießen, aber es wird wahrscheinlich kaum jemanden begeistern, die (wie ich) nicht ganz von dem Konzept überzeugt sind. Die Morde sind ähnlich, mit wenigen Ausnahmen, und es gibt denselben abgedroschenen Einsatz von Jump Scares, um Atmosphäre und Unbehagen aufzubauen. Außerdem ist es immer noch faszinierend, wie die Killer irgendwie unbesiegbar werden (nicht Michael-Myers-unbesiegbar, aber trotzdem), sobald sie ihre Masken und Umhänge anlegen.

Zusammenfassend ist es wieder einmal ziemlich abgedroschen, und ich seufze an mehr als einer Stelle ein wenig resigniert. Es gibt nicht genug Überraschungen, nichts sticht wirklich hervor, zu viel wird wiederverwendet, und das Schauspiel lässt sich am besten als steif beschreiben. Aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam und es gibt einige Szenen, die reizvoll sind. Also, ein Film voller kniffliger Situationen. Vielleicht, nur vielleicht, ist es Zeit, die Ghostface-Maske eine Weile ruhen zu lassen?