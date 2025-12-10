Scramble Knights Royale ist ein von Zelda inspiriertes Battle Royale

The Legend of Zelda und Battle Royale. Das sind zwei Begriffe, die man selten im selben Satz erwartet oder im selben Atemzug hört, aber der Entwickler Funktronic Labs ist der Meinung, dass das vielleicht etwas schade ist und dass es eine Möglichkeit gibt, sie zu verschmelzen.

Im Rahmen von Day of the Devs hat das Studio mit Sitz in Pasadena, Kalifornien, Scramble Knights Royale vorgestellt, ein Battle-Royale-Erlebnis, das von The Legend of Zelda und klassischen Adventure-Spielen inspiriert ist. Wie, fragen Sie sich vielleicht? Das Gameplay ist so gestaltet, dass 32 Spieler in eine Arena geworfen werden, die Inseln aus Städten, Dungeons und Questgebern enthält, und um zu überleben, musst du auf Abenteuer gehen und neue Beute finden, damit du, wenn du auf einen gegnerischen Spieler triffst, bereit bist, ihn anzugreifen.

In der Pressemitteilung wird uns mitgeteilt, dass das Spiel ein großartiges Power-Fantasy-Gefühl bieten soll, bei dem man immer stärker und tödlicher wird – und das alles mit intensivem Kampf, der während der PvP-Action ihren Höhepunkt erreicht.

Über die Battle-Royale-Action hinaus hat Scramble Knights Royale ein Homestead, das du nach Belieben dekorieren kannst, wenn du nicht gerade im Actionbereich bist, sowie anpassbare Charaktere, die durch das Spielen in den verschiedenen Staffeln verdiente Kosmetika tragen können. Wenn man sich die Spielmodi anschaut, wird zum Start Solo-Action unterstützt, aber der Entwickler verspricht eine Duo-Warteschlange, die für lokale Spieler zweifellos von Interesse sein wird, da sie Online-Splitscreen unterstützt.

Mehr zu Scramble Knights Royale, das 2026 über Steam und Xbox für den PC erscheinen wird, sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer an.