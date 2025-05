Scottie Scheffler wehrt sich gegen Jon Rahm und gewinnt die PGA US Open

HQ

Scottie Scheffler ist der zweite Golf-Grand-Slam-Sieger des Jahres und hält einen inspirierten Jon Rahm in Schach. Der Spanier hat zwei Majors gewonnen, die US Open 2021 und Augusta 2023. Der 28-jährige Scheffler aus New Jersey fügt seinem Kollegium nach Augusta 2022 und 2025 einen dritten Grand Slam hinzu.

Scheffler, die Nummer 1 der Welt, startete mit drei Schlägen Vorsprung, aber was nach einem sicheren Sieg aussah, wurde zu einem Katz-und-Maus-Spiel mit Rahm, dem baskischen Golfer, der ehemaligen Nummer 1 der Welt und letztes Jahr laut Forbes der zweitbestbezahlte Sportler der Welt. Die Aufholjagd dauerte jedoch nicht lange, und ein paar Birdies auf der Neun ermöglichten es Rahm, den endgültigen Abstand zu halten.

Ein dominanter Sieg mit fünf Schlägen, der größte bei den US Open seit Rory McIlroy 2012 mit acht Schlägen Vorsprung gewann. Am Ende ermöglichte Rahms Zusammenbruch Bryson DeChambeau, im Vorjahr Zweiter bei der PGA Championship, den zweiten Platz bei den diesjährigen US Open zu erreichen.