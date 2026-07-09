Scott Snyder wird Absolute Batman so bald nicht beenden

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Absolute Batman, das Herzstück von DCs neuem Absolute-Universum, wie seine Leserschaft zeigt, wird so bald nicht verschwinden. Auch wenn Absolute Batman ein Ende hat, hat die Neuinterpretation eines riesigen, arbeitenden Batmans einen Plan mit Dutzenden von Ausgaben vor sich.

Zumindest laut Scott Snyder, der in einem kürzlichen Livestream (über CBR) bestätigt hat, dass Absolute Batman bis Ausgabe #50 geplant ist.

"Wir haben es bis #50 geplant, und das ist noch nicht das Ende. Es ist einfach so, als wäre es das Ende des ersten großen Zyklus, in dem Batman zu dem wird, der er sein muss, und gegen den Joker kämpft. Also ist es irgendwie ein riesiges erstes Jahr in seinem Leben, weißt du?" sagte Snyder.

Es ist unklar, ob das nach dem Abschluss dieses ersten Jahres zu einem Abschluss der Absolute Batman-Geschichte führen wird, aber darüber müssen wir uns eine Weile keine Sorgen machen. Absolute Batman Ausgabe #50 wird erst Ende 2028 erscheinen, sofern das aktuelle Tempo der Comics anhält.