Im September meldeten wir, dass Scott Pilgrim vs. The World: The Game pünktlich vor Weihnachten auf PC, Playstation 4, Stadia, Nintendo Switch und Xbox One wiederveröffentlicht werden sollte. Leider müssen Scott-Pilgrim-Fans doch noch etwas mehr Geduld mitbringen. Laut Publisher Ubisoft wird die Complete Edition von Scott Pilgrim vs. The World: The Game, die sämtliche DLCs beinhaltet, nun doch erst am 14. Januar 2021 verfügbar sein.