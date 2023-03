Scott Pilgrim The Anime-Besetzung bringt Tonnen von Original-Darstellern zurück

Scott Pilgrim vs. The World ist immer noch eine der besseren Videospieladaptionen, was wirklich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass es zu diesem Zeitpunkt über ein Jahrzehnt alt ist. Aber Netflix hat entschieden, dass wir mehr Scott Pilgrim in unserem Leben brauchen, und arbeitet an einem Anime, der auf dem ikonischen Beat'em up basiert.

Während wir immer noch nicht wissen, wann die Serie auf dem Streamer landen wird, hat Netflix jetzt die Besetzung für die Show bekannt gegeben, und es hat eine Menge Original-Cast-Mitglieder. Seht euch die Besetzung unten an:



Michael Cera als Scott Pilgrim



Mary Elizabeth Winstead als Ramona Flowers



Satya Bhabha als Matthew Patel



Kieran Culkin als Wallace Wells



Chris Evans als Lucas Lee



Anna Kendrick als Stacey Pilgrim



Brie Larson als Envy Adams



Alison Pill als Kim Pine



Aubrey Plaza als Julie Powers



Brendan Routh als Todd Ingram



Jason Schwartzman als Gideon Graves



Johnny Simmons als junger Neil



Mark Webber als Stephen Stills



Mae Whitman als Roxie Richter



Ellen Wong als Knives Chau