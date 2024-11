Scott Pilgrim Takes Off wird keine zweite Staffel bekommen

HQ

Wenn Sie gehofft haben, dass Sie in Zukunft mehr Scott Pilgrim Takes Off sehen würden, haben wir schlechte Nachrichten für Sie. Bryan Lee O'Malley, der Schöpfer von Scott Pilgrim, hat bestätigt, dass die Serie noch nicht für eine zweite Staffel aufgenommen wurde und dass Netflix mit dem Projekt fertig ist.

O'Malley bestätigte dies in einem Beitrag auf X, in dem er erklärte: "Wie auch immer, wir wurden kürzlich darüber informiert, dass die Show NICHT zurückkehren wird. Wie ihr wisst, hatten wir nur eine Staffel geplant und viele Gefälligkeiten in Anspruch genommen, um das zu ermöglichen, so dass es fast unmöglich gewesen wäre, mehr zu machen. Trotzdem weiß ich, dass einige von euch die Hoffnung aufrechterhalten haben."

Dies ist jedoch nicht der letzte Sargnagel der Serie, da O'Malley auch bestätigt, dass Netflix nur eine Exklusivität für das Projekt und kein vollständiges Eigentum hat, so dass es nach Ablauf dieser Zeit am Produktionsriesen Universal liegen wird, zu entscheiden, was die Zukunft für diese animierte Scott Pilgrim-Alternative bereithält.

Sind Sie enttäuscht zu hören, dass Scott Pilgrim Takes Off nicht zurückkehren wird?