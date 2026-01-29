Scott Pilgrim EX legt das Veröffentlichungsdatum im März fest

HQ

Das nostalgische Beat-'em-up Scott Pilgrim EX hat seinen Veröffentlichungstermin festgelegt und reiht sich in einen immer geschäftiger werdenden März ein, in dem zwei neue Charaktere vorgestellt werden, die ins Roster aufgenommen werden. Matthew Patel und Robot-01 schließen sich der Reihe an, da sie versuchen werden, Toronto vor Veganern, Robotern und Dämonen zu retten.

Bei den beiden letztgenannten Gegnertypen scheint es, als würden Patel und Robot-01 gegen ihre ehemaligen Verbündeten kämpfen. Patel beschwor berühmt Dämonen, um ihm im Kampf gegen Scott zu helfen, und ein Blick auf Robot-01 zeigt, dass er sich leicht unter die Robotergegner hätte einfügen können.

Mit einer brandneuen Geschichte von Scott Pilgrims ursprünglichem Schöpfer Bryan Lee O'Malley lässt uns Scott Pilgrim EX erneut in ein Toronto zurückkehren, das voller seltsamer Charaktere ist und Menschen, die nach ihrer Niederlage in Kleingeld platzen. Mit sieben verfügbaren Charakteren und 4-Spieler-Koop-Spielen siehtScott Pilgrim EX es so aus, als würde es uns im März zurück in die berauschenden Zeiten der Couch-Koop-Brawler versetzen.