Scott Pilgrim EX Hands-On Preview: Jemand bringt mir mein Board!

Nach einer kurzen Dominanz der Popkultur in den späten 2000er und frühen 2010er Jahren scheint es, als ob Scott Pilgrim wieder voll da sein könnte. Die Netflix-Miniserie Scott Pilgrim Takes Off war ein großartiger Blick auf die klassische Graphic-Novel-Geschichte der Moderne, und jetzt haben wir Scott Pilgrim EX als eine weitere Dosis Cartoon-Grafik und Arcade-Action auf unseren Bildschirmen.

Auf der Gamescom bestand Scott Pilgrim EX aus meinem allerletzten Termin und was für eine Art, die Show zu beenden. Nachdem ich von Halle zu Halle geeilt war, in Schlangen stecken geblieben war und mich überschwänglich für ein paar Minuten Verspätung entschuldigt hatte, war es schön, sich einfach auf eine Couch zu setzen und ein Koop-Beat-'em-up zu spielen. Es fühlte sich wie ein perfektes Wochenenderlebnis an, und obwohl ich wahrscheinlich müde genug war, um am Ende der Gamescom zuzusehen, wie die Farbe trocknete, war ich froh, dass ich den visuellen Leckerbissen von Scott Pilgrim EX hatte.

Scott Pilgrim EX wird die Stadt Toronto von Dämonen, Veganern und Robotern übernommen. Dies bringt Scott jedoch nicht in Aktion, da er sich erst entscheidet, wieder in den Hintern zu treten, als seine Bandkollegen von schattenhaften Mächten gestohlen werden. Er, Ramona, Roxie und Lucas tun sich zusammen, um die Bande wieder zusammenzubringen, und müssen natürlich Welle um Welle der drei feindlichen Fraktionen niederschlagen, die die Stadt übernehmen.

Die Geschichte scheint weit vom Hauptkanon von Scott Pilgrim entfernt zu sein, während sie uns gleichzeitig alle Charaktere gibt, die wir kennen, sowie einige neue Gesichter. Ein perfektes Spin-off-Setup, bei dem man sich keine Gedanken darüber machen muss, wie alles hineinpasst. In meiner Spielsitzung gab es nicht viel Erzählung zu erleben, aber ich habe die Anfänge einer lustigen Geschichte entdeckt, die sehr gut zur Atmosphäre von Scott Pilgrim zu passen scheint. Die Tatsache, dass Bryan Lee O'Malley an Bord war, um bei der Erzählung zu helfen, ist ein großer Gewinn und verleiht ihm ein zusätzliches Maß an Authentizität.

Scott Pilgrim EX spielt sich wie viele andere Beat 'em up Brawler, sieht aber visuell anders aus. Sein pixeliger Stil kombiniert das Beste aus dem Graphic-Novel-Look mit klassischen Spielen, und es ist eine Freude, die umfangreiche Karte zu erkunden, die Tribute Games erstellt hat. Jeder Charakter, ob neu oder alt, hat seinen eigenen Stil und es ist schwierig, nicht nostalgisch zu werden, wenn man Scott Pilgrim EX spielt, wenn man die Graphic Novel-Serie damals gelesen hat.

Wie bereits erwähnt, ist das Gameplay weitgehend so, wie man es erwarten würde. Drücke die Taste für leichte Angriffe, um schnellere Kombos zu erhalten, und kombiniere sie mit dem schweren Angriff, um besondere Kombo-Animationen zu erhalten. Jeder Charakter hat auch seine eigene Spezialfähigkeit, die den Verlauf eines Kampfes verändern kann. Lucas Lee zum Beispiel betäubt jeden Feind auf dem Bildschirm mit seinen vielen Stunt-Doubles (kapiert? Verblüffte Doppel??) Das ist sehr praktisch, wenn Sie anfangen, überfordert zu werden. Du kannst auch Feinde sowie Gegenstände, die du auf dem Boden findest, aufheben und werfen, um dem Kampf zusätzliche Tiefe zu verleihen. Scott Pilgrim EX scheint nicht viel Abwechslung in dem zu bieten, was du als jeder Charakter tun kannst, sondern konzentriert sich stattdessen auf ein Samstagmorgen-Cartoon-Gefühl in seinem Gameplay. Kein Druck, keine Eile. Du drückst einfach die Knöpfe und siehst zu, wie die coolen Dinge auf dem Bildschirm vor dir passieren.

Es gibt eine zusätzliche Abwechslung bei den Gegenständen, die du in Geschäften kaufen und bei deinen Läufen aufsammeln kannst, da sie die Werte deiner Charaktere beeinflussen. In der kurzen Zeit, die ich mit dem Spiel verbracht habe, war es ehrlich gesagt ziemlich schwer, eine große Veränderung gegenüber den Buffs zu sehen, die mir die Gegenstände gegeben haben, aber ich kann mir vorstellen, dass man mit der Zeit einen ernsthafteren Schub sehen wird, wenn man mehr Gegenstände sammeln kann.

Scott Pilgrim EX ist nicht der tiefgründigste Brawler, den ich in letzter Zeit gespielt habe, aber er gelingt im wichtigsten Aspekt dieses Genres, nämlich dem Spaß. Es macht einfach Spaß, das Spiel in die Hand zu nehmen und zu spielen. Es ist auch eine treue Ergänzung des Scott Pilgrim-Universums, die für Fans des Films, der Netflix-Serie oder der Graphic Novels doppelt willkommen sein wird. Veganer, Dämonen, Dinosaurier und Roboter zu schlagen war ein Riesenspaß und ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel leicht in einen Abend passt, an dem ich mein Gehirn ausschalten und den Leuten mit Lucas' Skateboard einfach die Köpfe einschlagen möchte.