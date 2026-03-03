HQ

Angesichts seines deutlich retroigen Vibes und des Arcade-Stils ist Scott Pilgrim ein IP, das praktisch für eine Beat-'em-up-Videospiel-Adaption entworfen ist. Das haben wir 2010 gesehen, als Scott Pilgrim vs. The World: The Game unsere Bildschirme zierte, und jetzt – viele Jahre später – können wir Toronto wieder mit unseren Lieblingshelden und Ex-Partnern in Scott Pilgrim EX retten.

In ähnlichem Stil wie Scott Pilgrim Takes Off führt Scott Pilgrim EX uns von der Geschichte ab, die wir kennen, in der der titelgebende Scott Ramona Flowers' böse Ex-Partner besiegt, und stattdessen verbünden wir uns mit einigen von ihnen, um einen neuen Feind zu bekämpfen. Drei Gangs in den Dämonen, Veganer und Roboter kämpfen um die Kontrolle über Toronto, und es liegt an Scott und seinen Freunden, sie rechtzeitig zum neuesten Konzert von Sex Bob-Omb zu Fall zu bringen.

Es ist eine frische, unterhaltsame Geschichte, die aus der Zusammenarbeit mit Scott Pilgrims Schöpfer Bryan Lee O'Malley entsteht, weshalb sie ein wichtiges Gütesiegel erhalten hat. Die Hauptquest führt dich zu einer wunderbar pixeligen Nachbildung vieler der wichtigsten Orte des Graphic Novels sowie einiger neuer. Der Kunststil ist hier lebendig, retro und hat im Vergleich zum ersten Spiel so wunderbare Details. Es sticht wirklich hervor und fühlt sich einzigartig Scott Pilgrim an, indem es dieser relativ kleinen, aber sehr beliebten Reihe einen frischen Anstrich verleiht – genau wie es Netflix' Zeichentrickserie vor ein paar Jahren tat.

Während Scott und die Clique versuchen, Sex Bob-Ombs Bandkollegen (zusammen mit Young Neil) zu retten, wirst du nicht nur den hübschen, pixeligen Hintergrund sehen. Das ist schließlich ein Beat-'em-up-Spiel, und es gibt jede Menge Gegner zu besiegen. Wenn Sie schon einmal einen Arcade-Action-Sidescroller gespielt haben, wissen Sie, worauf Sie sich hier einlassen. Gegner erscheinen von beiden Seiten des Bildschirms, oft in großer Zahl, sodass man sich wie ein richtiger Badass fühlt, wenn man sie alle mit eleganten, präzisen Kombos besiegt. Der Kampf in Scott Pilgrim EX ist schnell, reaktiv und stilvoll. Die Charaktere des Spiels spielen jeweils eine einzigartige Rolle mit eigenem Moveset, Assists und mehr, was für wirklich abwechslungsreiches Spiel sorgt, wenn man verschiedene Charaktere ausprobiert. Ich habe den Großteil meines Durchlaufs als Lucas Lee gespielt, der ein langsamer, aber kraftvoller Grappler ist, bevor ich später für Scott gewechselt bin, um einen vielseitigeren Spielstil zu erleben.

Es macht richtig Spaß, sich durch die Straßen von Toronto zu schlagen, besonders mit den bereits erwähnten Grafiken und dem mitreißenden Soundtrack von Anamanaguchi. Während meiner kurzen Zeit mit Scott Pilgrim EX bin ich jedoch auf ein paar Probleme im Gameplay gestoßen. Sich nach oben oder unten zu bewegen und zu springen, um Gegner zu treffen, ist sehr inkonsistent, und obwohl du dich in diesem Side-Scroller nicht oft auf der Y-Achse bewegst, wirst du bemerken, wenn du Schwierigkeiten hast, einen Sprungschlag mit einem Gegner zu treffen, bei dem du sicher bist, dass du direkt neben dir bist. Es gibt einen fliegenden Boss, der sich als ziemlich nerviger Kampf erwies, weil er so oft in der Luft verweilt, dass es fast unmöglich ist, eine solide Kombo zu schaffen. Da die Kombos des Spiels so spaßig und optisch charmant sind, ist es schade, dass dir die Luft genommen wird.

Außerdem wirst du im Verlauf von Scott Pilgrim EX feststellen, dass das Spiel nicht nur überstimulierend ist, weil es dir alles und die Küchenspüle im Namen der Schwierigkeit entgegenwirft, sondern es scheint dich auch davon abzuhalten, neue Charaktere auszuprobieren. Wie erwähnt, nach viel Spaß mit Lucas Lee bin ich zu Scott gewechselt, nur um festzustellen, dass ein Charakterwechsel bedeutet, dass man sich im Grunde selbst nerft. Du erhufst Level, während du in Scott Pilgrim EX kämpfst, aber diese sind charakterspezifisch. Es ist etwas seltsam, dass es in einem Spiel mit sieben spielbaren Charakteren, jeder mit seinem eigenen einzigartigen Stil, fast tabu wirkt, mitten in einer Kampagne zu wechseln.

Das sind keine gravierenden Fehler für das Gesamterlebnis, aber sie sind in einem Durchlauf von Scott Pilgrim EX spürbar. Dennoch fällt es schwer, die Aufregung zu dämpfen, die ich jedes Mal empfand, wenn ich dieses Buch mitnahm, um wieder nach Toronto zu fahren. Klar, ein Abenteuer-Durchlauf dauert nicht länger als ein paar Stunden und könnte an einem Nachmittag überstürzt werden, wenn man möchte, aber die Kern-Kampf-Schleife des Spiels macht so viel Spaß, dass man sie problemlos noch einmal durchspielen könnte, wenn auch nur, um einen Lieblingsboss erneut zu spielen oder zu sehen, was die anderen Charaktere können.

Wenn du – wie ich – Scott Pilgrim als Kind mocht hast und immer mehr von diesem unseriösen, nerdigen Franchise wolltest, dann ist Scott Pilgrim EX eine perfekte Portion Pixelgrafiken, böser Ex-Partner und Gegner, die in Münzen zerplatzen, wenn sie besiegt werden. Zugegeben, es ist kurz und hat einige ungewöhnliche Entscheidungen in Design und Gameplay, aber stilistisch glänzt es so gut, dass es für Fans der Graphic-Novel-Serie unmöglich ist, egal ob man mit den Comics, dem Film oder sogar der Netflix-Serie eingestiegen ist. Vielleicht nicht der beste Brawler, den ich je gespielt habe, aber eine schöne Ergänzung zum wachsenden Arsenal von Tribute Games an Beat-'em-up-Gold.