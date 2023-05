Scorsese lehnte die Chance ab, bei Schindlers Liste Regie zu führen

HQ

Der Erste, der bei dem packenden Historiendrama "Schindlers Liste" auf dem Regiestuhl saß, war eigentlich kein Geringerer als Martin Scorsese, wie fast niemand weiß. Stattdessen gab er den Job an einen anderen epischen Regisseur, Steven Spielberg, weiter. In einem Interview mit Deadline erklärt er, warum er den Job nicht selbst angenommen hat.

"Für Schindlers Liste habe ich Steve Zaillian engagiert, und Steve und ich haben am Drehbuch gearbeitet. Ich war kurz davor, Regie zu führen. Aber ich hatte ab einem gewissen Punkt Vorbehalte. Vergessen Sie nicht, wir schreiben das Jahr 1990, würde ich sagen. Ich habe 1988 "Die letzte Versuchung Christi" gemacht. Der Sinn dieses Films war es, einen Dialog über etwas zu beginnen, das mir immer noch wichtig ist, nämlich die Natur – die wahre Natur – der Liebe, die Gott sein könnte, die Jesus sein könnte. Ich bin hier nicht kulturell ambivalent, es ist das, was in uns steckt. Ist Gott in uns? Ich bin wirklich so; Ich kann mir nicht helfen. Das erforsche ich gerne."

Scorsese fährt fort, dass er wirklich dachte, dass die Geschichte von Oscar Schindler besser wäre, wenn sie von einer jüdischen Person erzählt würde, und warum er sich für Steven Spielberg entschieden hat.

"Im Fall von Schindlers Liste war das Trauma, das ich durchgemacht hatte, so groß, dass ich das Gefühl hatte, dieses Thema anzugehen ... Ich wusste, dass es Juden gab, die sich darüber aufregten, dass der Verfasser des Tagebuchs der Anne Frank ein Nichtjude war. Ich hörte, dass es Leute gab, die sich über Schindler beschwerten, dass er die Häftlinge benutzte, um mit ihnen Geld zu verdienen. Ich sagte: 'Warte eine Minute.' Ich könnte... Nun, verteidigen Sie ihn nicht, sondern streiten Sie, wer er war. Ich denke, er war ein erstaunlicher Mann, aber ich wusste damals nicht, ob ich dafür gerüstet war. Ich hatte nicht das Wissen. Ich erinnere mich, dass Steve Spielberg es mir gegenüber im Laufe der Jahre immer wieder erwähnt hat. Er hielt das Buch hoch, als wir im Flugzeug nach Cannes saßen, und sagte: 'Das ist mein düsterer Film und ich werde ihn machen.' "Ich benutzte damals den Satz: 'Ich bin kein Jude'. Was ich meinte, war, dass es die alte Geschichte ist, dass die Reise von einem Juden durch diese Welt unternommen werden musste, und ich denke, Steven hat das auch gelernt. Er kam aus... [pausiert] wo spielt The Fablelmans, Phoenix? Er erzählte mir, dass es nur 200 Juden in Phoenix gäbe. Ich konnte es nicht glauben. Weil ich aus der Lower East Side komme und mit der jüdischen Gemeinde aufgewachsen bin. Ich war nicht altruistisch, aber es machte für mich einfach Sinn, dass er die Person war, die das wirklich durchmachen sollte. Ich hatte Angst, der Situation nicht gerecht werden zu können."

Und wir müssen uns einig sein, dass die Wahl von Steven Spielberg außerordentlich gut war, denn das Ergebnis war ein grausamer, emotional packender Film, der einen im Herzen spüren ließ.

