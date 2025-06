Scorsese kritisiert moderne Kinogänger: Zu laut, zu ablenkend

HQ

Haben Sie das Gefühl, dass die heutigen Kinogänger sich nicht benehmen können und das Kinoerlebnis mit lautem Geschwätz und leuchtenden Telefonbildschirmen ruinieren? Sie sind nicht allein – Martin Scorsese ist einer von vielen, die Ihnen zustimmen. Tatsächlich hat der legendäre Regisseur deswegen ganz aufgehört, ins Kino zu gehen.

In einem Interview mit dem Filmkritiker Peter Travers erklärte der 82-jährige Filmemacher, dass das heutige Publikum das Erlebnis einfach zerstört. Menschen, die telefonieren, laute Gespräche führen, Snacks holen – das ist alles zu ablenkend, um einen Film richtig zu genießen.

Scorsese räumt ein, dass er, wie der Interviewer, einst jung war und sich schuldig gemacht hat, während der Vorführungen zu plaudern. Aber damals, sagt er, drehten sich die Gespräche immer um den Film und es gab einen tieferen Respekt vor der Erfahrung und den Menschen um einen herum.

Er glaubt auch, dass die Etikette im Allgemeinen abgenommen hat – nicht zuletzt aufgrund des Aufstiegs von Streaming-Diensten, aber auch wegen der Pandemie. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, Filme zu Hause zu schauen, und bringen diese lässige Einstellung jetzt mit ins Kino, ohne Rücksicht auf ihre Mitmenschen.

Laute Debatten, Essenswürfe und sogar Schlägereien im Theater sind an der Tagesordnung. Einige Filme (wie Minecraft) haben das Chaos sogar als Teil der "Kultur" angenommen – alles in dem Bemühen, Menschenmassen anzuziehen und es in ein "Erlebnis" zu verwandeln.

Was halten Sie von modernem Kinogängerverhalten? Stimmen Sie Scorsese zu?