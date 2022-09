Scorn startet eine ganze Woche früher als geplant

HQ

Wir haben in den letzten Jahren unzählige Spielverzögerungen erlitten, und eine davon, die in Chargen zurückgeschoben wurde, ist die albtraumhafte Verachtung, die ursprünglich um den Start der Xbox Series S / X veröffentlicht werden sollte.

In diesem Sommer wurde schließlich bestätigt, dass es am 21. Oktober ankommen würde, aber da das Spiel bereits Gold gewonnen hat, war Ebb Software anscheinend der Meinung, dass sie die Kunden genauso gut früher ausprobieren lassen könnten. Auf diese Weise vermeiden sie auch andere schwere Starts wie Gotham Knights und New Tales from the Borderlands, die beide am 21. Oktober erscheinen, zusammen mit Persona 5 Royal, das in mehreren Formaten debütiert. Darüber hinaus erscheint Call of Duty: Modern Warfare II am 28. Oktober, was wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

Der neue Termin für Scorn ist daher der 14. Oktober. Dann wird es sowohl für PC als auch für Xbox Series S / X veröffentlicht, und es ist auch vom ersten Tag an im Game Pass enthalten.