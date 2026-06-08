Scooby-Doo wird ein echter Hund in Netflix s Live-Action-Prequel-Serie Scooby-Doo: Origins sein

Obwohl wir immer ungefähr wussten, was uns von Netflix' Besetzung der Schauspieler für die Live-Action-Prequel-Serie erwartet, Scooby-Doo: Origins, war die große Frage, wie der Streamer den titelgebenden und berühmten Doggen Scooby-Doo angehen würde. In jeder bisherigen Scooby-Doo-Adaption wurde ein animierter Hund verwendet, aber offensichtlich möchte sich Netflix von den anderen abheben, indem stattdessen ein echter Welpe für das kommende Projekt mitspielt.

Wie von Netflix Tudum bestätigt und in einem kurzen Social-Media-Clip gezeigt wurde, wird Scooby-Doo offiziell ein echter Welpe in der kommenden Serie sein, mit einem niedlichen Doggenwelpen, der für den Anlass ausgewählt wurde. Uns wird nicht gesagt, ob der Welpe einen echten Namen hat, den er außerhalb des Sets verwendet, aber wir erfahren, dass der Hund eine entscheidende Rolle bei der Aufbau der Geschichte dieser Saga spielen wird.

"Scooby-Doo: Origins wird Shaggy und seine alte Freundin Daphne Blake während ihres letzten Sommers im Camp begleiten. Die Jugendlichen geraten in ein gespenstisches Rätsel um einen einsamen, verlorenen Dogge-Welpen, der möglicherweise einen übernatürlichen Mord miterlebt hat. Mit Hilfe der pragmatischen und wissenschaftlichen Stadtbewohnerin Velma Dinkley und dem seltsamen, aber stets gutaussehenden Neuling Fred Jones machen sie sich daran, den Fall zu lösen, der sie in einen gruseligen Albtraum zieht, der droht, all ihre Geheimnisse zu enthüllen."

Darüber hinaus erfahren wir nicht viel mehr darüber, wie diese Serie als Ursprungsgeschichte für Mystery Inc. dient, aber Paul Walter Hausers Beteiligung an einer nicht näher genannten Rolle wird ebenfalls entscheidend sein...

Was die anderen Mitglieder des jungen Ensembles angeht, kannst du hier mehr darüber lesen.