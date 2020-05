Sci-Fi-Karten-Brawler Haxity mischt Ende Mai Early Access auf

Letzte Woche haben wir einen ersten Blick auf Haxity geworfen, einen neuen Deckbuilder mit Cyberpunk-Thema und Roguelite-Mechanik. Bei einem Tod müsst ihr neu starten, doch im Hintergrund registriert ein seichtes Fortschrittssystem eure Leistungen und erleichtert in zukünftigen Spieldurchgängen das Weiterkommen. Dieser Mix aus prozedural generierten Elementen wird mit PVP-Schlachten und einer Roguelite-Kampagne aufgelockert. Das Spiel wird vom norwegischen Team von Megapop entwickelt und startet am 26. Mai auf Steam ins Early Access. Zu diesem Zeitpunkt erhalten Spieler zwei Spielmodi (Versus und Kampagne) in diesem Kartenspiel-Abenteuer im Sci-Fi-Look eines 2D-Kampfspiels.

