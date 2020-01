Big Ant Studios' Fortsetzung von AO Tennis wird morgen auf PC und Konsolen (Xbox One und Playstation 4) erscheinen, deshalb sendet uns Publisher Bigben Interactive heute einen neuen Launch-Trailer für das Sportspiel. Im schwungvollen Video sehen wir verschiedene Sportler, die am Australien Open teilnehmen. Am 31. Januar wird der Titel auch auf der Nintendo Switch bereitstehen, heute Nachmittag schaut sich unser GRTV-Team AO Tennis 2 im Livestream an.

You watching Werben