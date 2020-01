Schwindelerregendes Winterwunderland im Microsoft Flight Simulator bestaunen

Microsoft und Asobo Studio haben beschlossen, das neue Jahr mit einem atemberaubenden Trailer für den Microsoft Flight Simulator zu feiern und obwohl es in weiten Teilen Deutschlands nicht ungewöhnlich kalt ist, finden wir den Titel "Let It Snow!" passend. Im Video wird erneut die großartige Spielwelt der Flugsimulation veranschaulicht, neuerdings überraschen uns darin dicke Schneedecken und verschneite Städte. Begonnen wird mit den regulären Aussichten, die wir schon zuvor gesehen haben, bis der Flieger schließlich kältere und schneereichere Landschaften erreicht. Schaut euch das Winterwunderland unten im Trailer an und stellt euch einfach vor, dass ihr das auch vor dem Fenster habt. Microsoft Flight Simulator wird 2020 für PC und Xbox One veröffentlicht.

