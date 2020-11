Schwertkämpfer Hwang schließt noch diese Woche Season Pass #2 in Soul Calibur #VI ab

You're watching Werben

Soul Calibur VI wurde vor zwei Jahren auf PS4, Xbox One und PC veröffentlicht und genau wie so ziemlich jedes Kampfspiel auf dem Markt wurde der anfängliche Kader mit der Zeit vom Entwicklerteam durch zusätzliche Kaufoptionen erweitert. Um 2020 abzuschließen und gleichzeitig den Season Pass 2 des Spiels zu vervollständigen, hat Bandai Namco nun die Ankunft des letzten verbleibenden DLC-Charakters angekündigt.

Den koreanischen "Meister-Schwertkämpfer" Hwang haben Fans das letzte Mal in Soul Calibur III gesehen, das ist 15 (!) Jahre her. Das Unternehmen hat gleichzeitig bestätigt, dass es in Zukunft keine zusätzlichen DLC-Inhalte mehr für das Kampfspiel geben wird. Daher wird dieses Update vermutlich auch mit dem Ende des Entwicklungszyklus von SCVI einhergehen.

Hwang wird am 2. Dezember auf allen obengenannten Plattformen erscheinen. Ihr könnt den Schwertkämpfer im Season-Pass-2-Bundle zum Preis von 33 Euro kaufen oder alternativ als eigenständigen Download (für 6 Euro) erhalten. Neben Hwang sind Hilde, Haohmaru und Setsuka im zweiten Season Pass zu Soul Calibur VI hinzugestoßen.