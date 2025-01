Schwergewichtsweltmeister Oleksandr Usyk kündigt an, dass er nach seinem Rücktritt vom Boxen Fußball spielen wird

HQ

Oleksandr Usyk, ein ukrainischer Boxer, der im vergangenen Jahr Tyson Fury zweimal besiegte und die Weltranglocke im Schwergewicht hält, hat gesagt, dass er nach seinem Rücktritt vom Boxen Fußball spielen will. Tatsächlich ist er technisch gesehen bereits ein Fußballer, obwohl er kaum gespielt hat.

Der 38-jährige Usyk hat immer noch keine Pläne, sich vom Boxen zurückzuziehen, und ein Rückkampf gegen Daniel Dubois könnte in diesem Jahr stattfinden. Im Gespräch mit dem Podcast "The Ring ", der von Daily Mail ausgewählt wurde, bestand er jedoch darauf, dass er ein Fußballer sein wird, wenn er seine Handschuhe an den Nagel hängt, und schickte eine Nachricht an das ukrainische Spitzenteam Dynamo Kiew.

"Ich bin ein professioneller Spieler. Ich habe einen Vertrag mit dem ukrainischen Team Polissya. Wir sind jetzt auf dem ersten Platz. Kennen Sie die ukrainische Mannschaft Shakhtar Donetsk? Heute hat Polissya gewonnen." Das stimmt nicht ganz (Polissya ist Fünfter in der ukrainischen Premier League), und Usyk spielte nur einmal, als Einwechselspieler im Jahr 2022, als Polissya in der zweiten Liga spielte.

Trotz seines Alters plant Usyk nach dem Boxen noch Fußball spielen zu wollen. Und obwohl seine langjährige Mannschaft Dynamo Kiew war, "weil es das erste Mal war, dass ich mit meinem Vater ins Profistadion ging", bedankt er sich dafür, dass Polissya ihm die Chance gegeben hat, und sendet eine Botschaft: "Aber in Zukunft werde ich ein Tor schießen [gegen Dynamo]".