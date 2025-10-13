Schwere Regenfälle verwüsten Mexiko und fordern mindestens 44 Tote

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Tagelange unerbittliche Regenfälle haben im Zentrum und Südosten Mexikos weitreichende Zerstörungen angerichtet, wo Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 44 Menschenleben gefordert haben. Ausgelöst durch die tropischen Stürme Priscilla und Raymond haben die Regengüsse Städte unter Wasser gesetzt, die Infrastruktur beschädigt und Massenevakuierungen erzwungen. Die Regierung hat einen Notfallplan aktiviert, um den betroffenen Gemeinden zu helfen, während die Rettungsteams weiterhin durch überflutete Straßen und eingestürzte Hänge navigieren und die Behörden in höchster Alarmbereitschaft bleiben, während sich die Wiederaufbaubemühungen auf mehrere Bundesstaaten erstrecken. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!