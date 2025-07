Schwere israelische Bombardierung in Gaza tötet 60 Menschen, während Waffenstillstandsgespräche bevorstehen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Am Montag erlebte Gaza eine der tödlichsten Nächte der letzten Wochen, als die israelischen Streitkräfte ihre Militärkampagne im Vorfeld der Gespräche in Washington über einen neuen Waffenstillstand von US-Präsident Donald Trump intensivierten.

Salah, 60, Vater von fünf Kindern, aus Gaza: "Die Explosionen hörten nie auf; Sie bombardierten Schulen und Häuser. Es fühlte sich an wie ein Erdbeben", soll er laut Reuters gesagt haben. "In den Nachrichten hören wir, dass ein Waffenstillstand nahe ist, am Boden sehen wir Tod und wir hören Explosionen."

Amani Swalha, die in den Trümmern einer Schule in Gaza-Stadt steht, aus Gaza: "Schaut uns an, wir sind nicht nur Zahlen und nicht nur Bilder. Jeden Tag gibt es solche Märtyrer", zitierte Reuters sie. "Es ist unser Recht zu leben, und zwar in Würde, nicht so in Demütigung."

Berichten zufolge wurden Wohngebiete, Schutzräume und öffentliche Plätze getroffen, wobei zahlreiche zivile Opfer zu beklagen waren. Mindestens 60 Menschen starben. Trotz wachsendem diplomatischen Druck und erneuter Bemühungen um einen Waffenstillstand eskaliert die Gewalt vor Ort weiter.