Schweizer Skigebietsbrand: "Viele Verletzte in lebensbedrohlichem Zustand... Vielleicht zwischen 80 und 100"

Wir erhalten ständig Neuigkeiten zu dem tragischen Vorfall, der die Le Constellation-Bar im Schweizer Skigebiet Crans-Montana verwüstete, bei dem etwa 40 Menschen starben und rund 115 verletzt wurden. Nun sagen die Behörden, dass viele der Verletzten weiterhin in lebensbedrohlichem Zustand sind, wobei einige schwere Verbrennungen und Atemschäden erlitten.

"Ich denke, eine große Anzahl der Verletzten, vielleicht zwischen 80 und 100, befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand", sagte Stéphane Ganzer, ein regionaler Gesundheits- und Sicherheitsbeamter, am Freitag (laut The Guardian). "Wenn 15 % oder mehr des Körpers eines Erwachsenen Verbrennungen dritten Grades haben, besteht in den folgenden Tagen und Stunden ein Todesrisiko."

Zahnunterlagen und DNA-Proben

Die Behörden verwenden Zahnunterlagen und DNA-Proben, um die "schreckliche und sensible" Aufgabe zu erfüllen, die stark verbrannten Leichen zu identifizieren, während sie betonen, dass den Familien nichts bestätigt werden kann, bis die Identifizierung sicher ist.

Es wird angenommen, dass die Opfer mehrere Nationalitäten haben. Italien hat mehrere Staatsangehörige unter den Verletzten und Vermissten bestätigt, darunter der 16-jährige italienische Golfer Emanuele Galeppini, der als erstes bestätigtes Opfer genannt wurde. Frankreich hat neun seiner Bürger als verletzte und acht als vermisste gemeldet. Einige der Verletzten werden in Krankenhäusern in ganz Frankreich, Deutschland und Polen behandelt.

Zeugen und Aufnahmen aus den sozialen Medien deuten auf eine "Show" hin, bei der Wunderkerzen oder Leuchtfackeln in Champagnerflaschen als wahrscheinlicher Auslöser des Feuers diente, wie Sie auf dem Foto und Video oben sehen können. Die Behörden prüfen außerdem, ob die Kellerdecke der Bar, möglicherweise aus brennbarer Dämmung oder Verkleidung, den Sicherheitsstandards entspricht.

Die Besitzer der Bar, die französischen Staatsbürger Jacques und Jessica Moretti, wurden seit der Tragödie nicht mehr erreicht. Einheimische und Touristen haben sich versammelt, um ihre Ehre zu erweisen, und haben Blumen und Kerzen am Tatort abgelassen. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin erklärte fünf Tage nationale Trauer über das, was er als eine der schlimmsten Tragödien beschrieb, die unser Land je erlebt hat.