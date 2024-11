Schweizer Fussballspieler tritt mit 22 Jahren aus religiösen Gründen zurück

HQ

Silvan Wallner, ein 22-jähriger Swiiss-Fussballer, der für lau-Weiß Linz in der österreichischen Liga spielte und als junges Talent für die internationale Schweizer Nationalmannschaft galt, hatte sich entschieden, sich vom Profifussball zurückzuziehen, da es schwierig war, sein Berufsleben mit seinem Glauben in Einklang zu bringen.

Wallner soll Mitglied der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten sein, einer advenistisch-protestantischen Religionsgemeinschaft, die den Samstag als Ruhetag begeht. Der Spieler bestritt jedoch, Teil einer Kirche zu sein. "Ich bin ein gläubiger Christ und lese die Bibel. Die Entscheidungen für mein Leben treffe ich selbst."

Der Samstag ist der siebte Tag der Woche im gregorianischen und hebräischen Kalender, und nach Ansicht dieser religiösen Gruppe muss er der Ruhe und dem Gottesdienst gewidmet sein. Die Arbeit ist verboten, was für einen Profifußballer bedeuten würde, dass er nicht an mehreren Spielen und Trainings teilnehmen kann.

Nachdem Gerüchte in Umlauf gekommen waren, schickte sein ehemaliger Verein eine Erklärung, in der er sich beim Verein, Stadd und seinen Anhängern bedankte. "Ich möchte Jesus Christus nachfolgen und der biblische Ruhetag ist für mich wichtig geworden. Für mich als Profi bedeutet das, dass ich von nun an nicht mehr samstags Fußball spielen möchte", sagte Waller.