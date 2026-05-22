Schwedischer Filmstar gründet einen neuen Videospielentwickler

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Vielleicht weiß nicht jeder, dass Josef Fares, bevor er mit Brother: A Tale of Two Sons berühmter Spieleentwickler wurde und später das erfolgreiche Studio Hazelight (It Takes Two, Split Fiction) gründete, Schauspieler und Filmemacher war. Jetzt ist klar, dass ein anderer schwedischer Schauspieler dieselbe Reise unternimmt.

Diesmal ist es Dragomir Mrsic, bekannt für Filme wie Easy Money und die Hollywood-Produktion Edge of Tomorrow, der über Instagram ankündigte, dass er zusammen mit dem Autor Per Anders Hovbom ein Spielestudio gründet. Die Idee schreift schon seit fünf Jahren, aber sie sind noch nicht bereit, den Namen des Studios bekannt zu geben. Mrsic sagt unter anderem:

"Wir werden Unterhaltung in Spielen schaffen, die von realen Ereignissen inspiriert sind, mit kraftvollen Erlebnissen, bei denen sowohl die Geschichte als auch die Action authentisch wirken."

Er kommentiert auch den Fokus des Gameplays und erklärt:

"Unser Ziel ist es, ein Gameplay zu schaffen, das sowohl emotional als auch mechanisch anspricht, bei dem der Spieler, die Geschichte und das Erlebnis im Mittelpunkt stehen."

Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir mehr erfahren.