Schwedische Polizei entdeckt mehrere Gewehre am Tatort der Massenschießerei in einer Volkshochschule in Örebro

Die schwedische Polizei hat die Entdeckung mehrerer lizenzierter Gewehre am Tatort der tödlichen Massenschießerei bestätigt, die am Dienstag in einer Volkshochschule in Örebro stattfand. Die Behörden berichteten auch, dass der 35-jährige Verdächtige, der als Rickard Andersson identifiziert wurde, anscheinend allein gehandelt hat und möglicherweise eine Verbindung zur Schule hatte.

Die Polizei entdeckte drei Gewehre in der Nähe der Leiche des Schützen, neben zehn leeren Patronenmagazinen und einer großen Menge unbenutzter Munition. An der chaotischen Szene, die von der örtlichen Polizei als "Inferno" bezeichnet wurde, gab es Opfer, darunter auch Überlebende, die sich verbarrikadierten, um der Gewalt zu entkommen. Die Ermittlungen dauern an, und obwohl kein klares Motiv festgestellt wurde, konzentriert sich die Polizei auf die mögliche Verbindung des Verdächtigen zur Schule.

Der Vorfall wirft ernsthafte Fragen über Schwedens Waffenkontrollpolitik auf, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Land trotz niedrigerer Raten im Vergleich zu anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten einen relativ hohen Anteil an legalem Waffenbesitz hat. Während Schweden mit den Folgen zu kämpfen hat, hält Ministerpräsident Ulf Kristersson am Donnerstag eine reguläre Regierungssitzung ab und hat alle Oppositionsparteien eingeladen, daran teilzunehmen, um Einigkeit zu demonstrieren.