Schwedische Hotels sparen viel Geld, indem sie ihren Kunden keine Butter anbieten

HQ

Die norwegische Hotelkette Strawberry hat beschlossen, in vielen ihrer Lokale, sowohl in Schweden als auch in Finnland, keine reguläre Butter anzubieten. Dies geht nach Angaben der schwedischen ATL hervor und wurde von der finnischen YLE berichtet.

Strawberry ist eine der größten Hotelketten in Schweden und hat auch mehrere Hotels in Finnland. Es wurde ein Vergleich zwischen traditioneller Butter und pflanzlichen Alternativen angestellt und es wurde festgestellt, dass pflanzliche Alternativen besser sind, wenn es um die langfristige nachhaltige Entwicklung des Unternehmens geht. Durch diese Änderung werden 4,3 Millionen schwedische Kronen oder fast 400 000 Euro an Kosten eingespart.

Strawberry verwaltet auch Clarion-Hotels in den nordischen Ländern. Diese Änderung gilt jedoch nicht für Clarion-Hotels, so ATL.