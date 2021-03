Schwedische Harvester und Forwarder von Rottne forsten Landwirtschafts-Simulator 19 auf

You're watching Werben

Virtuelle Landwirte erhalten ab sofort tatkräftige Unterstützung bei der Forstwirtschaft im Landwirtschafts-Simulator 19. In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen Rottne veröffentlicht Giants Software am heutigen Tag zwei DLC-Fahrzeuge für das Spiel. Zum Preis von 4 Euro bekommen Spieler auf PS4, Xbox One, Mac, PC und Google Stadia den Harvester Rottne H21D, sowie den Tragschlepper Rottne F20D für ihren virtuellen Fuhrpark. Wer sich den Season Pass zum Preis von 40 Euro oder eine Edition des Spiels gekauft hat, in der diese Lizenz enthalten ist, der hat das Rottne-DLC bereits anteilig bezahlt.