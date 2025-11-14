Schwedens Spieleindustrie ist derzeit sehr gesund

HQ

Die schwedische Spieleindustrie ist heutzutage weltbekannt, und trotz ihrer geringen Größe mit einer Bevölkerung, die mit der von London vergleichbar ist, ist das Land die Heimat mehrerer riesiger Entwickler und Spieleunternehmen, darunter Embracer Group, Paradox, Massive Entertainment, DICE, Mojang, King, Arrowhead Game Studios und Hazelight Studios.

Der schwedische Verband der Computerspielindustrie (Dataspelsbranschen) hat nun den Stand der schwedischen Spieleindustrie für das Jahr 2024 zusammengestellt, und die Zahlen sind überwiegend positiv. Im vergangenen Jahr arbeiteten 9.130 Personen in der Spieleentwicklung, das ist der höchste Wert aller Zeiten, wenn auch nur geringfügig höher als im Vorjahr. Die meisten von ihnen – 7.350 Menschen – arbeiten bei Ubisoft bei Massive Entertainment.

Das meistverkaufte Spiel, das 2024 veröffentlicht wird (basierend auf Steam-Daten), ist wenig überraschend Helldivers II. Schaut man sich jedoch die letzten zwölf Monate an, ist Battlefield 6 das meistverkaufte Spiel, gefolgt von Split Fiction und erneut Helldivers II. Weiter unten in den Top 10 finden wir auch ARC Raiders und Indiana Jones and the Great Circle.

Mit Blick auf das Jahr 2025 wird erwartet, dass die Zahlen aufgrund der Schließung von Spielen und Entwicklern etwas düsterer ausfallen werden, aber leider ist dies nicht nur in Schweden der Fall.