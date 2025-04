Schwedens Gripen-Verkauf an Peru heizt lateinamerikanischen Rüstungswettbewerb an Das vorgeschlagene Abkommen markiert einen bedeutenden Wandel in der regionalen Verteidigungsstrategie und stellt den Einfluss der USA möglicherweise in Frage.

HQ Die neuesten Nachrichten über Schweden und Peru . Am 10. April unternahm die schwedische Regierung einen neuen Schritt zur Festigung ihrer Präsenz auf dem lateinamerikanischen Verteidigungsmarkt, indem sie formell die Zustimmung des Parlaments zum Verkauf von bis zu 12 Saab JAS 39 Gripen-Kampfflugzeugen an Peru beantragte. Dieses Abkommen ist ein zentrales Element der umfassenderen Bemühungen Perus, seine Luftwaffe zu modernisieren, die mit alternden MiG-29 aus der Sowjetzeit und französischen Mirage 2000 zu kämpfen hat. Die Flexibilität, die niedrigen Betriebskosten und die Eignung des Gripen für das unwegsame Gelände Perus machen ihn zu einer attraktiven Option. Der mögliche Verkauf unterstreicht nun eine größere Verschiebung in Lateinamerika, da immer mehr Länder nach fortschrittlichen europäischen Jets streben. Während der Verkauf Perus Verteidigungsfähigkeiten verbessern könnte, signalisiert er auch eine wachsende Herausforderung für die US-Dominanz auf dem Waffenmarkt der Region. Saab JAS 39 Gripen // Shutterstock