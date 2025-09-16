Schweden will schulweites Handyverbot durchsetzen

HQ

Wir haben Nachrichten über Länder gesehen, die in stetigem Tempo Handyverbote in Schulen einführen. Jetzt ist Schweden an der Reihe, das ab dem nächsten Schuljahr ein landesweites Handyverbot in Schulen einführen wird, um die Lernbedingungen und die Sicherheit der Schüler zu verbessern. Die kürzlich eingeführte Regelung, die Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren betrifft, ist Teil eines Pakets von Maßnahmenvorschlägen, die die Regierung am Dienstag angekündigt hat. Was halten Sie von dieser Maßnahme? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!