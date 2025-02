Schweden will Kinder wegen zunehmender Bandengewalt abhören

HQ

Schweden ist mit einer beispiellosen Welle von Bandengewalt konfrontiert, und das Land ist bereit, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Premierminister Ulf Kristersson kündigte an, dass ein Gesetz im Schnellverfahren verabschiedet wird, das es der Polizei ermöglicht, Kinder im Alter von 12 Jahren abzuhören, als Reaktion auf den zunehmenden Einsatz von Minderjährigen bei kriminellen Aktivitäten. Mit rund 30 Bombenanschlägen im Januar, darunter mehrere in der Hauptstadt, sind die Behörden alarmiert darüber, wie Banden Teenager ausbeuten und sie über Plattformen wie Telegram rekrutieren. Das neue Gesetz, das voraussichtlich im Herbst 2025 in Kraft treten wird, soll dazu beitragen, gegen kriminelle Netzwerke vorzugehen, die Gewaltverbrechen aus dem Ausland anordnen. Die Polizei hat einen alarmierenden Trend festgestellt, dass Kinder angeheuert werden, um alles von Vandalismus bis hin zu Mord zu begehen, oft ohne Rücksicht auf die damit verbundene Gewalt. Schweden verstärkt auch seine Bemühungen, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten und die Bandenführer zur Rechenschaft zu ziehen. Wird dieser Schritt die Bandengewalt erfolgreich eindämmen?

Was halten Sie von dieser Maßnahme?