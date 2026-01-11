Schweden verspricht 1,6 Milliarden Dollar zur Stärkung der Luftabwehr

HQ

Schweden wird 15 Milliarden schwedische Kronen (1,6 Milliarden US-Dollar) in neue Luftverteidigungssysteme investieren und damit die Bemühungen verstärken, Zivilisten und wichtige Infrastruktur vor Luftbedrohungen zu schützen, gab die Regierung am Sonntag bekannt.

Verteidigungsminister Pål Jonson sagte, die Mittel würden hauptsächlich für kurzreichweitige Luftabwehr fließen, die Städte, Brücken, Kraftwerke und andere wichtige zivile Ziele schützen könne. Auf einer Sicherheitskonferenz in Sälen sagte er, die Lehren aus der Ukraine hätten die Sicht der europäischen Länder auf die Luftverteidigung grundlegend verändert.

Verteidigungsminister Pål Jonson // Shutterstock

Trotz erhöhter Militärausgaben in den letzten Jahren sagen schwedische Beamte, dass das große Gebiet des Landes weiterhin exponiert ist. "Der Krieg in der Ukraine zeigt deutlich, wie entscheidend eine robuste und widerstandsfähige Luftverteidigung ist", sagte Jonson.

Die Ankündigung erfolgt, während die nordischen und baltischen Länder ihre Sicherheitslage nach Russlands Invasion der Ukraine und angesichts der größeren Instabilität in Europa weiterhin neu bewerten.

Ministerpräsident Ulf Kristersson nutzte die Veranstaltung ebenfalls, um die jüngste US-Rhetorik gegenüber Grönland und Dänemark zu kritisieren und sagte, Washington solle Dänemarks Rolle als langjähriger und loyaler Verbündeter mehr respektieren.