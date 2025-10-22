Schweden und Ukraine unterzeichnen wegweisendes Abkommen über Gripen-Kampfjets

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Schweden und die Ukraine einen weiteren Schritt zur Vertiefung ihrer Verteidigungszusammenarbeit unternommen haben, wobei beide Länder eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, die zur Lieferung von bis zu 150 in Schweden hergestellten Gripen-Kampfflugzeugen an Kiew führen könnte.

Die Ankündigung erfolgte während einer gemeinsamen Pressekonferenz in den Saab-Werken in Schweden, an der Kristersson und Selenskyj teilnahmen. Kristersson bezeichnete das Abkommen als Grundlage für ein "sehr großes Geschäft mit der Verteidigungsindustrie", das sich über die nächsten 10 bis 15 Jahre erstrecken könnte.

"Wahrscheinlich irgendwo zwischen 100 und 150 Kampfjets des Modells Gripen E, die jetzt mit der Produktion beginnen." Kristersson fügte hinzu, dass das erste Flugzeug innerhalb von drei Jahren an die Ukraine ausgeliefert werden könnte.

Selenskyj begrüßte die Entscheidung und betonte, dass der Gripen ein Schlüsselelement in der Strategie der Ukraine zur Stärkung ihrer Luftwaffen inmitten des anhaltenden Konflikts bleibe. "Der Gripen ist eine Priorität für unsere Armee", sagte er.

Das neue Abkommen markiert eine Wende gegenüber dem letzten Jahr, als Schweden seine Pläne, Gripen-Jets in die Ukraine zu schicken, auf Eis legte, nachdem Partnernationen darum gebeten hatten, sich stattdessen auf den Einsatz amerikanischer F-16-Kampfflugzeuge zu konzentrieren.