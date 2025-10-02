Schweden und Ukraine erwägen Gripen-Kampfflugzeuge für stärkere Luftverteidigung

HQ

Auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen bestätigte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson, dass er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über das Interesse Kiews an den Gripen-Kampfflugzeugen von Saab gesprochen habe. "Wir haben über die fortgesetzte Zusammenarbeit bei der Entwicklung der zukünftigen Verteidigung der Ukraine, einschließlich der Luftverteidigung, und das Interesse der Ukraine an Gripen-Kampfflugzeugen gesprochen." Kristersson hat auf der X-Plattform gepostet. "Sie müssen natürlich langfristig eine stärkere Luftverteidigung aufbauen. Sogar für die Nachkriegsverteidigung", fügte er hinzu. Kristersson betonte auch, dass Schweden die Jets nicht spenden werde, und wies darauf hin, dass jede Entscheidung von der langfristigen Verteidigungsstrategie der Ukraine und ihrer Fähigkeit abhänge, die Finanzierung zu sichern. "Der Finanzierungsteil davon ist eine grundlegende Sache, für die es im Moment keine Lösung gibt." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!