Schweden und Polen stärken militärische Partnerschaft

Die neuesten Nachrichten über Schweden und Polen . Das polnische Verteidigungsministerium hat keine Details des Abkommens genannt, aber wir können berichten, dass beide Länder ihre militärische Zusammenarbeit mit einem kürzlich unterzeichneten Verteidigungspakt auf eine neue Ebene gehoben haben.

"Heute habe ich mit dem schwedischen Verteidigungsminister @PlJonson ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Rahmen unserer Verteidigungsindustrie unterzeichnet. Ich bin überzeugt, dass dies ein weiterer guter Schritt für unsere Sicherheit ist. Polen und Schweden sind bewährte Verbündete."

Das Abkommen konzentriert sich auf gemeinsame Verteidigungsprojekte, koordinierte Beschaffung und gemeinsame Übungen, um die östliche Haltung der NATO zu stärken. Schwedische Kampfjets und Truppen sind inzwischen regelmäßig in Polen stationiert und beteiligen sich an Luftpolizeieinsätzen und multinationalen Übungen.