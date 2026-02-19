Schweden stellt ein Militärhilfepaket in Höhe von 1,42 Milliarden Dollar für die Ukraine vor

HQ

Schweden hat ein Militärhilfepaket in Höhe von 12,9 Milliarden Kronen (1,42 Milliarden US-Dollar) für die Ukraine angekündigt und seine Unterstützung erweitert, während der Krieg mit Russland andauert. Das Paket wird laut Verteidigungsminister Pål Jonson Luftverteidigungsfähigkeiten, Drohnen und Langstreckenraketen umfassen.

Die Finanzierung ist Teil eines umfassenderen Rahmens von 40 Milliarden Kronen, der für die schwedische Militärhilfe für die Ukraine im Jahr 2026 vorgesehen ist. Jonson sagte, das jüngste Engagement spiegele Stockholms langfristige Strategie wider, Kiews Verteidigungs- und Schlagfähigkeiten zu stärken.

Mit diesem neuen Paket wird Schwedens gesamte militärische Unterstützung für die Ukraine seit Russlands umfassender Invasion 2022 103 Milliarden Kronen erreichen. Stockholm hat seine Beiträge stetig erhöht und positioniert sich unter Europas wichtigsten Unterstützern der ukrainischen Verteidigungsbemühungen...