Die neuesten Nachrichten über Schweden . Das nordische Land hat wichtige Vereinbarungen zur Aufstockung seiner Artilleriemunitionsbestände unterzeichnet, was nach offiziellen Angaben der bedeutendste Munitionsvorstoß des Landes seit dem Kalten Krieg ist, mit einem Wert von über 523 Millionen US-Dollar für Artilleriemunition.

Verteidigungsminister Pål Jonson erklärte in der Pressemitteilung am Dienstag: "Mit diesem Befehl stärken wir Schwedens Verteidigungsfähigkeiten. Es ist eine wichtige Investition in die Sicherheit für Schweden und die NATO, sagt Verteidigungsminister Pål Jonson.

An den Vereinbarungen sind wichtige europäische Hersteller beteiligt, die sowohl die nationale Verteidigungsbereitschaft als auch die langfristige Versorgungssicherheit stärken sollen. Die Lieferung fortschrittlicher Granaten für das Archer-System soll im nächsten Jahr beginnen, parallel dazu werden Anstrengungen unternommen, um den dringenden Bedarf der Ukraine zu decken.