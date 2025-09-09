Schweden stärkt Luftverteidigung mit polnischem Raketensystem

HQ

Seit Europa mit der Aufrüstung begonnen hat, treffen regelmäßig Nachrichten über neue Rüstungsbeschaffungen ein. Nun wird Schweden seine Streitkräfte bald mit dem polnischen Luftverteidigungssystem Piorun ausstatten, ein Schritt, der eine engere nordisch-polnische Verteidigungszusammenarbeit widerspiegelt. Das Handraketensystem, das für seine Wirksamkeit gegen tieffliegende Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen gelobt wird, wird die Fähigkeiten der schwedischen Ranger-Einheiten verbessern. Die Auslieferungen werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beginnen und bieten eine moderne Lösung für aufkommende Bedrohungen aus der Luft. Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die regionalen Spannungen nach den russischen Militäraktionen in der Ukraine zunehmen und Länder in ganz Europa dazu veranlasst, ihre Verteidigung zu modernisieren. Polen, das das System bereits an mehrere europäische Länder geliefert hat, entwickelt weiterhin eine verbesserte Version, die eine größere Reichweite und Widerstandsfähigkeit verspricht.