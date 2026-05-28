Schweden spendet Gripen-Kämpfer an die Ukraine, was einen Vorteil gegenüber Russland verschaffen könnte

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Die schwedische Regierung plant, laut Aftonbladet und YLE mehrere JAS 39 Gripen-Kämpfer an die Ukraine zu spenden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht derzeit Schweden.

Die JAS 39 Gripen-Jäger sind die älteren C- und D-Modelle der Gripen-Varianten. Schweden verhandelt derzeit außerdem über den Verkauf von bis zu 150 neueren E-Modell Gripens an die Ukraine mit Hilfe eines EU-Darlehens. Derzeit gibt es keine Informationen zum Zeitplan für die Spende. Laut unbestätigten Berichten haben Schweden und die Ukraine bereits vereinbart, dass ukrainische Piloten in diesem Jahr eine Gripen-Ausbildung erhalten werden.

Experten zufolge würde der JAS 39 Gripen der Ukraine erhebliche zusätzliche Vorteile bringen. Die bedeutendste davon wäre, wenn die Ukraine neben den Flugzeugen auch Zugang zu den europäischen Meteor-Luftkampfraketen hätte. Diese Raketen können nicht von den derzeit vorhandenen Flugzeugtypen abgefeuert werden.

Ein weiterer Vorteil des Gripen ist der geringere Wartungsaufwand. Gripens können von Flugplätzen in schlechtem Zustand aus operieren, während die F-16 beispielsweise einen guten Flugplatz benötigt. Die Lufteinlässe des Gripen befinden sich an den Seiten des Flugzeugs, sodass sie nicht so anfällig für das Einsaugen von Trümmern in die Triebwerke sind wie die F-16, die darunter einen Lufteinlass hat.