Schweden spendet 440 Millionen Dollar für Drohnen

Schweden wird etwa 440 Millionen Dollar in unbemannte Militärsysteme investieren und damit einen der bisher bedeutendsten Schritte zur Umgestaltung seiner Streitkräfte für zukünftige Konflikte darstellen. Die Finanzierung, die etwa 4 Milliarden schwedische Kronen entspricht, wird laut Verteidigungsminister Pål Jonson über die nächsten zwei Jahre verteilt und ein breites Spektrum an Drohnentechnologien abdecken.

Zu den geplanten Anschaffungen gehören Langstrecken-Angriffsdrohnen, elektronische Kriegsführungsplattformen und Überwachungssysteme sowie unbemannte Seefahrzeuge, die für Küstenüberwachung und Minenräumung konzipiert sind. Bei der jährlichen schwedischen Verteidigungskonferenz in der Bergstadt Sälen sagte Jonson, unbemannte und Langstreckenfähigkeiten seien nicht mehr optional, sondern zentral für die moderne Kriegsführung.

"Die Geschichte zeigt, dass sich Krieg schneller entwickelt als Doktrinen", sagte Jonson den Delegierten und warnte, dass Armeen, die sich nicht an autonome Systeme anpassen, schnell überwältigt werden könnten. Seine Äußerungen spiegelten Lehren aus jüngsten Konflikten wider, in denen Drohnen eine entscheidende Rolle bei der Informationsbeschaffung, Zielerfassung und Störung auf dem Schlachtfeld gespielt haben.

Neben Drohnen plant die schwedische Regierung zudem weitere 1,3 Milliarden Kronen in neue militärische Satellitenfähigkeiten zu investieren, um Kommunikation, Überwachung und Aufklärung zu stärken. Diese Maßnahmen erfolgen, während Stockholm seine Rüstungsmodernisierung nach dem NATO-Beitritt 2024 beschleunigt und vor dem Hintergrund erhöhter Sicherheitsspannungen in ganz Europa.